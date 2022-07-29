Оленівський злочин. Як росіяни могли вбити кілька десятків полонених "азовців"

193 утримуваних – ймовірно саме стільки осіб було в ангарі на території колонії в окупованій Оленівці Донецької області до того, як там пролунав потужний вибух ввечері 28 липня.

Під час вибуху загинули військовополонені, яких затримала Росія. За попередніми даними – бійці полку "Азов". Російська сторона говорить про понад пятдесят загиблих та сотню травмованих.

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"За кілька днів до того в барак навмисно перевели частину полонених"

Колонія в Оленівці – це виправна установа №120 Волноваського району Донецької області. У ній одночасно можуть утримуватися приблизно тисяча осіб. За інформацією правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини, затримані (а це – військовополонені, зокрема, військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти, бійців полку "Азов", прикордонників з Маріуполя, а також цивільні, які не змогли пройти фільтраційні заходи) переважно перебувають у двоповерхових бараках, які розташовані поряд. Таких усього шість: п’ять чоловічих і навпроти один жіночий. Також на території колонії є дисциплінарний ізолятор, їдальня, церква, клуб, адміністративні будівлі.

У кожному з бараків може перебувати близько 150 осіб. Біля бараку є територія, на яку утримані можуть виходити.

Але, за словами опитанного організацією свідка, жодна із відомих йому будівель не схожа на ту, яку показали на відео росіяни. "Я можу лише сказати, що паркан на одному з кадрів на відео схожий на той, що був у Оленівці", – уточнює колишній ув'язнений.

[ + – ] План колонії в Оленівці

На Гуглкарті видно, що територія колонії розділена на дві умовні частини. Ліворуч – це якраз та, де розташовані бараки й адміністрація, праворуч – будівлі, які не використовувалися.

Джерела Фокуса говорять, що за кілька днів до 28 липня на території колонії перемістили близько двохсот бійців полку "Азов". Цю ж інформацію підтверджують джерела журналістів "Української правди" в Головному управлінні розвідки Міноборони: "Їх справді розмістили не в одному з описаних бараків, а в окремому – на території промзони. Раніше там нікого не утримували".

"Коли я перебував в Оленівці, а це мова про квітень-травень, то водили до смітника – це територія навпроти найдовшої будівлі. На той момент там нікого я не бачив. Думаю, там нікого і не утримували. Бараки, у яких були ми – капітальні споруди, а якщо подивитися на відео, яке зараз оприлюднено з Оленівки, то можна побачити не тільки дірку у даху, а й шифер – тобто, даху фактично не було", – говорить колишній в’язень Оленівки Фокусу.

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Також він знає зі своїх джерел, що у будівлю на "промці" насправді за кілька днів до вибуху навмисно перевели частину полонених.

Пізніше у Телеграм-каналах росіян було опубліковане ще одне відео. На ньому – будівля білого кольору з вікнами під дахом та синіми воротами, на яких вказано, ймовірну кількість утриманих – 193 особи, всередині – понівечені двоповерхові нари та обгорілі тіла.

[ + – ] Відео з Оленівки: понівечені нари та обгорілі тіла

"Ми думаємо це не був обстріл, тоді було би чутно звук"

Зараз неможливо точно визначити обставини пожежі, яка виникла потім. І російська сторона, і українська говорять про ймовірний артобстріл.

Міноборони РФ стверджує, що "удару по Оленівці завдали українські військові з РСЗВ HIMARS": "Прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які почали співпрацювати зі слідством".

У Генеральному штабі Збройних сил України говорять, що українські військові ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка не завдавали, це російська армія здійснила "прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи".

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До того ж час від часу стає відомо, що росіяни з метою провокацій самі обстрілюють окуповані території Донецької області, а потім намагаються звинуватити Україну. Так було у червні, коли росіяни заявили про обстріл пологового будинку у Донецьку. Натомість свідчення з місця подій навіть від російських журналістів наштовхують на думку, що ці обстріли здійснили не ЗСУ, а самі росіяни. До того ж свідки, які перебували на той момент біля корпусу та у лікарні, говорять, що паніки не було.

Правозахисники припускають, що це був не артобстріл, а спрацювала вибухівка, оскільки є свідки, які говорять, що напередодні удару не було чутно сторонніх звуків.

Також важко говорити про можливі причини. В українському Генштабі зазначають, що "російські загарбники переслідували щонайменше дві цілі – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ".

Координаторка Медійної ініціативи за прав людини Ольга Решетилова вважає, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками".

"Спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій. Сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області, переповненої нашими військовополоненими і заручниками, – говорить Решетилова. – Зазвичай Росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе".

"Заборонено відправляти військовополонених у зону, близьку до району бойових дій"

"Як би не було, обстріл, спрацювання вибухового пристрою чи інші причини, наразі маємо підстави говорити про грубе порушення законів та злочинів війни Російською Федерацією та підозрювати вчинення воєнного злочину", – говорить Андрій Яковлєв, адвокат об'єднання "Амбрелла".

Правник звертає увагу на три моменти обстрілу Оленівки

По-перше, попри те, що загибель військовополонених сталася на окупованій території, відповідальною стороною за безпеку утримання українських військовополонених є Російська Федерація, бо остання здійснює повний контроль над тимчасово окупованими нею українськими територіями Донецької області.

По-друге, Женевська конвенція про поводження з військовополоненими захищає військовополонених та встановлює ряд обов'язків державі, що утримує військовополонених. Так, стаття 23 забороняє відправлення військовополоненого в район, де йому загрожував би вогонь із зони боїв, військовополонені повинні мати укриття від небезпек війни. Держави, що тримають у полоні, повинні повідомляти іншій стороні збройного конфлікту інформацію про географічне положення таборів для військовополонених.

"Означені обов'язки Російська Федерація не виконала і тому вона несе відповідальність за загиблих полонених, навіть якщо в подальшому не буде доведено того, що саме підконтрольні її військові підрозділи чи інші сили причетні до вбивства військовополонених", – додає юрист.

По-третє. Якщо буде підтверджено обставини, про які говорять у медіа, та доведено умисне вбивство військовополонених, то щонайменше такі діяння мають бути кваліфіковані як грубе порушення законів і звичаїв війни та відповідно становити воєнні злочини.

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