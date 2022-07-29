Обстріл Оленівки. Хто це зробив і як помститися

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Обстріл Оленівки був. Генштаб ЗСУ підтвердив цей факт. У тому, хто це зробив, не може бути жодних сумнівів — це росіяни. Якщо там загиблі — наші хлопці, то ми повинні вимагати видачі решток. І маємо тиснути так, щоб усі розуміли, що ми не зліземо. І якщо це є можливим (невідомо, які там ушкодження) — проводити експертизи. Швидше за все, цих людей заздалегідь катували. Також ми маємо вимагати передачі нам поранених, якщо це наші хлопці. Без додаткових умов і обмінів.

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Жоден корабель із краденим у нас зерном не повинен сприйматися як нормальний об'єкт. Ми повинні робити все, щоб це зерно не було продане, і ламати Росії всі її схеми. Буде тяжко, але це наш обов'язок. Помстимося. На всіх можливих фронтах помстимося.

Але якщо ви пишете публічно про "в полон більше не брати, Женевських конвенцій не дотримуватись" — ви робите велику дурість. І велику послугу росіянам.

Щодо покарання катам (а це кати, а не солдати й офіцери) компетентні люди розберуться і без вас. І розберуться як слід. А крики в соцмережах і в телевізорі — це гарне тло для продукування фейків про дії нашої сторони. Не розуміти цього в сьогоднішніх умовах — злочинна (і я наголошую на цьому слові — злочинна!) дурість.

Наші військові — не кати і ніколи не будуть ними. Адже ми не росіяни. Не можете не кричати — підіть покричіть на вулиці та подихайте глибоко. Все ж користі більше.

А ось до кого я маю питання в контексті того, що сталося сьогодні, — так це до МКЧХ. Як успіхи щодо гарантій безпеки полонених? І нах*ра ви такі красиві потрібні, якщо в підсумку виходить так.

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