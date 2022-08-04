Нейтралітет, федерація, переговори. Що ще пропонує Путін Україні через Шредера

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Про Шредера та побажання, передані через нього. По-перше, у житті треба вміти піти вчасно. Замовчав би раніше і не був би таким жадібним — запам'ятався б канцлером Німеччини. Тепер запам'ятається, як путінська передасть.

По-друге, по суті:

"Хороша новина в тому, що Кремль хоче переговорного рішення", — каже Шредер. Це ні для кого не новина. У переговорах йому було б комфортніше, і тут усі розуміють це. Саме тому рамкових переговорів не буде — точніше, багато хто тут, в Україні, упреться руками та ногами, але їх не буде. "Першим успіхом була угода про зерно, і її можна буде розширювати до припинення вогню". Саме про цю мрію російської сторони я писала відразу, як стало зрозуміло, що під час другого раунду переговорів ми, швидше за все, і підпишемо угоду. І саме тому першому судну із зерном дали проїхати. "Нейтралітет за австрійською моделлю як альтернатива НАТО". Це не альтернатива, це спроба й надалі диктувати умови Росії нам — без вилучень та купюр. "Питання з Донбасом вирішувати за швейцарською кантонською моделлю" — федералізація іншим словом.

Будь-хто — абсолютно будь-хто! — хто запропонує сьогодні рамкові переговори, працює не на користь нашої країни. Як і будь-хто з тих, хто пропонує військовий нейтралітет у тому чи іншому його вигляді.

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