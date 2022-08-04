Китай проти США. Чому візит Ненсі Пелосі в Тайвань — це провокація

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Чому візит Пелосі в Тайвань — це провокація?

У 1972 році США та Китай домовилися про співпрацю та випустили з цього приводу відповідний дипломатичний документ, відомий як Шанхайське комюніке. Незважаючи на його "конструктивну двозначність", пов'язану з розбіжностями щодо статусу Тайваню, ці розбіжності були відкладені вбік, і США поставили свій підпис під тим, що "існує лише один Китай і що Тайвань є частиною Китаю", "внутрішньою справою Китаю, яке жодна інша країна не має права втручатися" і що "всі американські війська та структури повинні залишити Тайвань". Жодна зі сторін не вийшла з цієї угоди. Крім того, буквально нещодавно Білий дім підтвердив, що США "залишаються відданими політиці єдиного Китаю" та "рішуче засуджують будь-які спроби змінити статус-кво Тайваню".

Загалом країни Тайвань поки що не існує. Щоб така країна нарешті з'явилася як юридичний факт, а не факт на словах, Тайвань має проголосити незалежність, світова спільнота — її визнати, а США — розірвати відповідні угоди з Китаєм.

Поки це не зроблено, територія Тайваню є територією Китайської Народної Республіки, незалежно від того, чи подобається вам її політичний режим, чи ні.

[ + – ] Літак Ненсі Пелосі в аеропорту Тайваню Фото: Скриншот [ + – ] Ненсі Пелосі в аеропорту Тайваню [ + – ] Ненсі Пелосі з візитом на Тайвані [ + – ] Зустріч спікерки палати представників США Ненсі Пелосі та президентки Тайваню Цай Інвень Фото: Bloomberg

Виникає питання: що це за дія така, коли ти посилаєш свої літаки в повітряний простір іншої країни, яка тебе не запрошувала та чітко дала зрозуміти, що це розцінюватиме як агресивну дію? Як має реагувати на це вторгнення Китай? Чи всі, хто має силу, мають право довільно переходити межі суверенних держав? Якщо так, то які претензії до РФ в Україні? Захотіли — увійшли. Не подобається? Ну, то спробуйте прогнати… Розумієте, куди веде така хибна логіка й така провокаційна, гопницька, по суті, поведінка?

Нічим як провокацією літак із Пелосі не є. США вкотре показали, що є агресором. Це гра імперськими м'язами, а не міжнародним правом.

Дія, яка повідомляє, що влада США готова йти на ризик третьої світової війни просто тому, що… що? Пацани задню не вмикають? Добре, але якщо ви такі круті, чому б не порвати Шанхайське комюніке в пику китайським комунякам? Чи не заявити з позиції сили прямо: "Ми вважаємо Тайвань суверенною державою"? Ні, цього ніхто не заявляє, включаючи власне Тайвань, жителі якого досі не дійшли консенсусу з приводу питання незалежності. І Україна його теж не визнала, як не визнала Косово, бо розуміє, що визнавати після цього доведеться "Л/ДНР".

Якщо ви вважаєте, що історія з літаком Пелосі — це норм, а не офігівша провокація з боку США, то це означає, що ви начхати хотіли на суверенітет і міжнародне право та не повинні обурюватися його порушенню в усіх інших відомо яких випадках.

Ті, хто називають себе борцями з імперіалізмом, мають виступати проти імперської бички завжди, незалежно від того, який прапор над нею майорить. Хороших імперій немає!

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