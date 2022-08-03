Як Путін підставив і принизив Китай. І до чого тут Україна

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Президент Росії Путін, не зумівши швидко захопити Україну, сильно підставив китайців, які були впевнені у слабкості українців і могутності Путіна. З'ясувалося, що все навпаки. З'ясувалося, що, можливо, українці й не вміють будувати, створювати справедливу, комфортну для себе державу без жадібних олігархів, політиків-демагогів і корупціонерів, зате вони вміють дуже добре воювати за Україну. У цьому переконався весь світ.

Безстрашна Лідер Конгресу США Ненсі Пелосі, незважаючи на істерику Москви і Пекіна та глибоку образу китайців, успішно приземлилася на Тайвані.

Але зараз китайцям не треба ображатись на американців. Потрібно було раніше думати, коли Китай штовхав Путіна на війну з Україною, щоб показати світові слабкість США та розкладання Заходу. Тепер російська агресія збудила США та розбудила сонну Європу.

Виходить, що смілива американська конгресвумен Пелосі кинула виклик Пекіну та показала межі можливостей Китаю, який зараз у світі порівнюють не зі США, а з путінською Росією, що зганьбилася. А винен у всьому цьому президент РФ Путін, який не зумів підкорити Україну, але який натякав усьому світу, що за ним стоїть Китай. І тепер союзник Кремля Пекін не знає, як швидко окупуватиме Тайвань, який чинитиме опір так само затято, як Україна.

Китай так і не зміг зупинити демонстративний приїзд Пелосі на Тайвань. Пекін також не наважився завдати адекватного приниженню удару по Америці. Усі погрози Китаю залишилися на словах. Зараз довкола Тайваню почне формуватися азіатське НАТО або свій "антикитайський Рамштайн" — країни, які наперекір Пекіну, будуть готові надавати допомогу, допомагати США у захисті Тайваню.

Тепер виходить, що вся Центральна та Південна Азія, залежна та залякана Китаєм, відчула, що Пекін зараз не готовий кинути виклик Америці, яка не пробачить Пекіну нападу на Тайвань, як не пробачила путінській Росії віроломний напад на Україну. Багато чого в світі стало зрозуміло.

Ненсі Пелосі — молодець, а Вашингтон показав клас гри Пекіну та Москві. Тому США та Китаю доведеться не воювати, а домовлятися за рахунок інтересів і перспектив Росії, що буде вигідно й Україні.

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