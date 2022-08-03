Как Путин подставил и унизил Китай. И причем здесь Тайвань и Украина

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент России Путин, не сумев быстро захватить Украину, сильно подставил китайцев, которые были уверены в слабости украинцев и могуществе Путина. Оказалось, что все наоборот. Оказалось, что, возможно, украинцы и не умеют строить, создавать справедливое, комфортное для себя государство без жадных олигархов, политиков-демагогов и коррупционеров, но зато они умеют очень хорошо воевать за Украину. В этом убедился весь мир.

Бесстрашная Лидер Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на истерику Москвы и Пекина и глубокую обиду китайцев, успешно приземлилась на Тайване.

Но сейчас китайцам не надо обижаться на американцев. Нужно было раньше думать, когда Китай толкал Путина на войну с Украиной, чтобы показать миру слабость США и разложение Запада. Теперь же российская агрессия возбудила США и разбудила сонную Европу.

Получается, что смелая американская конгрессвумен Пелоси бросила вызов Пекину и показала границы возможностей Китая, который сейчас в мире сравнивают не с США, а с опозорившейся путинской Россией. А виновен во всем этом президент РФ Путин, который не сумел покорить Украину, но который намекал всему миру, что за ним стоит Китай. И теперь союзник Кремля Пекин не знает, как быстро оккупировать Тайвань, который будет сопротивляться также яростно, как Украина.

Китай так и не смог остановить демонстративный приезд Пелоси на Тайвань. Пекин также не решился нанести адекватный унижению удар по Америке. Все угрозы Китая остались на словах. Сейчас вокруг Тайваня начнет формироваться азиатское НАТО или свой "антикитайский Рамштайн" — страны, которые наперекор Пекину, будут готовы оказывать помощь, помогать США в защите Тайваня.

Теперь получается, что вся Центральная и Южная Азия, зависимая и запуганная Китаем, почувствовала, что Пекин сейчас не готов бросить вызов Америке, которая не простит Пекину нападение на Тайвань, как не простила путинской России вероломное нападение на Украину. Многое в мире стало понятно.

Нэнси Пелоси — молодец, а Вашингтон показал класс игры Пекину и Москве. Поэтому США и Китаю придется не воевать, а договариваться за счет интересов и перспектив России, что будет выгодно и Украине.

Источник

Важно

В Песках — сущий ад. Что происходит в поселке всего за пару километров от Донецка

Важно