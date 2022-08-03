В Песках — сущий ад. Что происходит в поселке всего за пару километров от Донецка

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В данный момент Пески контролируются ВСУ. Меньше слушайте Гиркина с его пизд*жом про 65% контроля. Гиркин — сотрудник ФСБ. Я даже не буду спрашивать, как это можно высчитать при учете микроскопического размера этого села. Это тупой вброс. Да, там сейчас адски тяжело. Но это очередной ад, который ЗСУ научились преодолевать. И это благодаря героизму наших воинов. Враг лезет из всех щелей. Наши воины держат позиции.

Мы оставили лишь одну из линий обороны, которая находилась под жестким, массированным огнем. Нет смысла там держать людей под смертельным огнем, если есть более выгодная позиция, которая сбережет жизни воинов и не даст врагу прорваться.

У нас там несколько линий обороны. А это обычный тактический маневр.

У нас есть явный недостаток в арте. Есть. И в ближайшее время его будет тяжело сократить. А сегодня — война артиллерий. Но в данный момент на участке Песок проблема частично решена. Помощь и подкрепление уже там есть. Поэтому Пески мы держим, хотя враг сконцентрировал там огромный кулак для прорыва. Меньше паники. Больше доверия к ЗСУ.

И меньше эмоций. Не читайте всяких рашистских пиз**болов. Читайте официальные сообщения Генштаба. Все, что можно и все, что не даст лишней информации врагу, вам расскажут. И помните, что война идет не только на фронте, но и в информационном пространстве. Поэтому делайте выводы и не поддавайтесь панике. Победа будет за нами!

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Гибридная победа или гибридная капитуляция. Что выберет Украина?

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