Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

Блэкаут продлится 3-10 дней: что нужно делать власти и нам

"Мне кажется, что началась информационная подготовка к блэкауту. Вопрос не в том, как и когда он произойдет, а в том, как к нему готова власть и что она и все мы будем делать, если произойдет блэкаут". Мнение.

Борислав Береза
Борислав Береза
Военнослужащий ВСУ, бывший народный депутат
eye 207
блэкаут, одесса, фонарь, балкон, дом
Фото: Getty Images | Не стоит надеяться исключительно на власть. Подумайте, куда вы поедете, если будет блэкаут, где возле вас пункт обогрева
Related video

Если вдруг вся энергосистема выйдет из строя, "по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному — 7-10 дней на восстановление системы и полного потребления в системе". Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Но такого в мире еще не было, поэтому давать объективные прогнозы сложно.

Мне кажется, что началась информационная подготовка к блэкауту. Вопрос не в том, как и когда он произойдет, а в том, как к нему готова власть и что она будет делать, если произойдет блэкаут. Есть ли оперативные пункты обогрева, существуют ли эвакуационные маршруты для населения и куда именно эвакуировать такое огромное количество людей? Как будет проходить эвакуация — как в первые дни войны или же она будет управляемым процессом?

Скорее всего, большинству предложат выехать в села и дачи для того, чтобы продержаться там на этот период, протяженность которого известна лишь приблизительно.

А что делать тем, у кого нет такого варианта убежища, и будет ли им предоставлена помощь? Если будет, то что это за помощь — эвакуация или пункты обогрева? Есть ли подготовленные решение для обеспечение их безопасности и выживания на период блэкаута? Как будет проходить обеспечение безопасности городов от мародеров на этот период? В общем, вопросов более чем достаточно. Хочу ошибиться, но, похоже, надо все же готовиться к блэкауту.

Надеюсь, что руководство государства сделало выводы из своих ошибок с игнорированием информирования населения перед началом активного российского вторжения и с отсутствием разработанных протоколов эвакуации, которые привели к неконтролируемому бегству из городов, заторам по всем дорогам и дефициту топлива. Также я надеюсь, что заранее всех предупредят и не станут рассказывать, что надо готовиться к очередным "шашлыкам". Это покажет, что власть сделала работу над своими ошибками. Надеюсь, что сделала.

Но я не рекомендую надеяться исключительно на власть. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Подумайте, куда вы поедете, если поедете. Как обеспечите себя теплом и продуктами на этот период. Узнайте, есть ли возле вас пункт обогрева и где он находится. И я бы очень хотел, чтобы наша энергосистема выдержала все нагрузки, но лучше подготовиться к тому, что будет очередной массированный ракетный удар россиян по нашей энергосистеме.

Мы и это переживем. И победим россиян! Ну, а блэкаут… Предупрежден — значит вооружен! Очень хочу быть неправым, но я вас предупредил. Лучше подготовиться.

Источник

Важно
Последняя зима войны. Летом переговоры будет вести уже не Путин
Последняя зима войны. Летом переговоры будет вести уже не Путин