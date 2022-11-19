Блэкаут продлится 3-10 дней: что нужно делать власти и нам

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Если вдруг вся энергосистема выйдет из строя, "по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному — 7-10 дней на восстановление системы и полного потребления в системе". Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Но такого в мире еще не было, поэтому давать объективные прогнозы сложно.

Мне кажется, что началась информационная подготовка к блэкауту. Вопрос не в том, как и когда он произойдет, а в том, как к нему готова власть и что она будет делать, если произойдет блэкаут. Есть ли оперативные пункты обогрева, существуют ли эвакуационные маршруты для населения и куда именно эвакуировать такое огромное количество людей? Как будет проходить эвакуация — как в первые дни войны или же она будет управляемым процессом?

Скорее всего, большинству предложат выехать в села и дачи для того, чтобы продержаться там на этот период, протяженность которого известна лишь приблизительно.

А что делать тем, у кого нет такого варианта убежища, и будет ли им предоставлена помощь? Если будет, то что это за помощь — эвакуация или пункты обогрева? Есть ли подготовленные решение для обеспечение их безопасности и выживания на период блэкаута? Как будет проходить обеспечение безопасности городов от мародеров на этот период? В общем, вопросов более чем достаточно. Хочу ошибиться, но, похоже, надо все же готовиться к блэкауту.

Надеюсь, что руководство государства сделало выводы из своих ошибок с игнорированием информирования населения перед началом активного российского вторжения и с отсутствием разработанных протоколов эвакуации, которые привели к неконтролируемому бегству из городов, заторам по всем дорогам и дефициту топлива. Также я надеюсь, что заранее всех предупредят и не станут рассказывать, что надо готовиться к очередным "шашлыкам". Это покажет, что власть сделала работу над своими ошибками. Надеюсь, что сделала.

Но я не рекомендую надеяться исключительно на власть. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Подумайте, куда вы поедете, если поедете. Как обеспечите себя теплом и продуктами на этот период. Узнайте, есть ли возле вас пункт обогрева и где он находится. И я бы очень хотел, чтобы наша энергосистема выдержала все нагрузки, но лучше подготовиться к тому, что будет очередной массированный ракетный удар россиян по нашей энергосистеме.

Мы и это переживем. И победим россиян! Ну, а блэкаут… Предупрежден — значит вооружен! Очень хочу быть неправым, но я вас предупредил. Лучше подготовиться.

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