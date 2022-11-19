Блекаут триватиме 3-10 днів: що потрібно робити владі і нам

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Якщо раптом вся енергосистема вийде з ладу, "за сприятливим сценарієм знадобиться три дні, за негативним — 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання в системі". Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але такого у світі ще не було, тож давати об'єктивні прогнози складно.

Мені здається, що розпочалася інформаційна підготовка до блекауту. Питання не в тому, як і коли він станеться, а в тому, як до нього готова влада і що вона робитиме, якщо відбудеться блекаут. Чи є оперативні пункти обігріву, чи існують евакуаційні маршрути для населення і куди саме евакуювати таку величезну кількість людей? Як проходитиме евакуація — як у перші дні війни чи вона буде керованим процесом?

Найімовірніше, більшості запропонують виїхати в села та дачі для того, щоб протриматися там на цей період, довжина якого відома лише приблизно.

А що робити тим, хто не має такого варіанта притулку, і чи нададуть їм допомогу? Якщо буде, то що це за допомога — евакуація чи пункти обігріву? Чи є підготовлені рішення для забезпечення їхньої безпеки та виживання на період блекауту? Як проходитиме забезпечення безпеки міст від мародерів на цей період? Загалом, питань більш ніж достатньо. Хочу помилитися, але, схоже, треба все ж таки готуватися до блекауту.

Сподіваюся, що керівництво держави зробило висновки зі своїх помилок з ігноруванням інформування населення перед початком активного російського вторгнення та з відсутністю розроблених протоколів евакуації, які призвели до неконтрольованої втечі з міст, заторів по всіх дорогах та дефіциту палива. Також я сподіваюся, що заздалегідь усіх попередять і не розповідатимуть, що треба готуватися до чергових "шашликів". Це покаже, що влада зробила роботу зі своїх помилок. Сподіваюся, що зробила.

Але я не рекомендую сподіватись лише на владу. Порятунок потопельників — справа рук самих потопельників. Подумайте, куди ви поїдете, як поїдете. Як забезпечите себе теплом та продуктами на цей період. Дізнайтеся, чи є біля вас пункт обігріву та де він знаходиться. І я дуже хотів би, щоб наша енергосистема витримала всі навантаження, але краще підготуватися до того, що буде черговий масований ракетний удар росіян по нашій енергосистемі.

Ми це переживемо. І переможемо росіян! Ну, а блекаут ... Попереджений — значить озброєний! Дуже хочу бути неправим, але я вас попередив. Краще підготуватись.

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