Удар на базі мобілізованих у Макіївці. Приховати втрату 600 окупантів не вдається

Related video

В Україні багато хто навіть не уявляє, який величезний суспільний резонанс у РФ викликала загибель близько 600 мобілізованих росіян після прильоту HIMARS, коли повністю знищили 19-те училище в селищі Шлях Ілліча.

Ситуація з одночасним знищенням кількох сотень мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці вийшла на новий рівень і знову запустила панічні настрої у РФ. Річ у тому, що приховати ситуацію не вдалося, спроба вкинути інформацію про те, що кількість загиблих у районі 45-60 мобіків провалилася і ще більше підірвала довіру до офіційних джерел інформації, а кожен із нещодавно мобілізованих почав приміряти на себе долю чм*біків із Макіївки. Страх перед HIMARS зажив новим життям у головах росіян.

Особливої пікантності ситуації надає мовчання губернатора Саратовської області РФ, з якої була більшість мобілізованих, і глави Держдуми РФ Володіна, куратором цієї області. Обидва мовчать.

Тому що визнати знищення близько 600 мобілізованих росіян у макіївському ПТУ їм банально страшно через можливий резонанс у Саратовській області. Там і так не все просто після того, як ЗСУ кілька разів ударили по летовищу в Енгельсі. Тож цікаво подивитися на продовження історії у публічній площині. Адже влада у РФ боїться не опозицію, яка загнана під лавку, а всіляких ходів матерів і дружин, боїться мітингів протесту родичів, публічних листів та голосування ногами з РФ тих, хто підлягає мобілізації.

Тепер у Росії шукають крайнього, на якого можна буде покласти відповідальність за те, що мобілізованих розташували в ПТУ і там був склад БК, після детонації якого живих не залишилося і була знищена вся військова техніка, що стояла біля будівлі. Шматки тіл мобілізованих росіян були розкидані за сотню метрів від ПТУ, і місцеві жителі добре бачили це. Саме завдяки сарафанному радіо інформація швидко розповзлася по соцмережах, і навіть російська цензура інформації нічого не змогла вдіяти. Загалом одномоментне знищення HIMARS цілого батальйону мобілізованих з технікою вимагає від Кремля призначити винного. Кандидатуру підберуть. Але це не гарантує, що не буде нових таких історій. Тому що HIMARS продовжують свою роботу, а серед російських офіцерів головотяпство та дурість невикорінні. Тож повторення таких знищень будуть доти, доки російські війська робитимуть розташування військових на території України. І це точно!

Джерело

Важливо