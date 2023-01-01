Тепер над Києвом є залізний купол: Україна досягла ракетного паритету з Росією

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Паритет у сухопутній силі було досягнуто приблизно за пів року війни. Ні та, ні інша сторона що неспроможні зараз проводити великі наступальні операції. Одну роздовбали вщент під Києвом, Харковом та Херсоном, друга поки що не може наростити достатньої кількості озброєнь через недостатність поставок та три роки ударного обнулення власного виробництва.

Трохи пізніше було досягнуто паритету на морі. Коли морська "наддержава" з крейсерами, підводними човнами, флотами, фрегатами та іншим величезним і страшним плаваючим залізом отримала звіздюльок від країни, яка навіть не має власного флоту. І її великий і червонопрапорний чорноморський, що встав із колін, із усіма своїми адміралами есенами і макаровими сидить тихіше за воду (це зараз каламбур був, якщо що) у бухті Балаклави, або де він там сидить, і тремтить від страху при звуку будь-якого моторчика, вважаючи, що це страшний бандерівський водяний дрон.

29 грудня досягнуто паритету й у ракетному протистоянні. Вперше з початку війни зі ста відсотків випущених по столиці ракет збито всі сто відсотків.

Залізний купол над Києвом тепер існує. Це не означає, що його більше ніколи не проб'ють — пробивання будуть, нікуди від цього не подітися — але він тепер є. Небо над столицею закрите.

А тотальної переваги Росії у небі, коли вона може робити все, що хоче, і бомбардувати скрізь, де захоче і коли захоче, більше нема.

Натомість є ракетні удари України по місту-побратиму Чорнобаївки, з його базою стратегічних ядерних бомбардувальників за сімсот кілометрів від кордону в Саратовській області. І стовпи диму здіймаються тепер не над Дніпром, а над Волгою.

Я вже писав що те, що сталося з чорноморським флотом, — це розгром. Не у військовому сенсі, а в моральному, політичному та геостратегічному. І тепер уся конфігурація сил у чорноморському регіоні буде переглянута та перекроєна.

Те саме відбувається зараз і з ядерною тріадою недорейху. Парадокс — і ядерна зброя є, і стратегічні бомбардувальники є, і гіперзвукові ракети є, а наче й немає цього всього. Пам'ятник ППО країни в Енгельсі бачиш? А ППО немає.

А Захід, вкотре усвідомивши, що Україна здатна завдавати ударів вже просто по гранично стратегічних і найважливіших об'єктах ворога — а Росія не може нічого ні протиставити, ні захиститися від цих ударів — поставить ще серйознішу зброю.

Бо ну, а чому б і ні. Якщо всього десять місяців тому весь світ думав, що Росія це о-го-го! — і не дай боже її роздратувати — то тепер увесь світ бачить, що це збіговисько, що роздало в руки глибинного народу озброєння, яким той не здатний користуватися в принципі. Ось танк з гі**а він зліпити ще може. А справжні танки на полі бою він втрачає сотнями.

Ви ж помітили, що той самий С-300 у руках українців робить дива, а в руках росіян — це нездатне літати го*но з палиць? Ну, і ще раз дякую ФСБ РФ за багаторічну плідну роботу з очищення мізків із цієї території.

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