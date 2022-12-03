Армія понтів. Чому США помилилися з прогнозом війни в Україні

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Міністерство оборони США вирішило провести перевірку через прогнози про швидку поразку України, які давали американські силовики на початку російського вторгнення. Про це пише Daily Beast з посиланням на джерела у відомстві та колишніх офіцерів спецслужб.

Вони зазначили, що помилка була "майже тотальною". Незважаючи на те, що США точно знали про підготовку вторгнення, багато співробітників ЦРУ, Пентагону і Білого дому вважали, що Росія швидко завоює Україну. Вони не очікували серйозної відсічі і не розраховували, що "опиняться втягнутими у великий міжнародний конфлікт, який може тривати роками".

На початку війни Збройні сили Росії налічували близько 900 000 активних військовослужбовців порівняно зі 196 600 в Україні, але слабкість армії РФ здивувала аналітиків.

"Я, як і багато інших людей, переоцінював російські військові можливості. Я думав, що вони набагато краще підготовлені", — сказав відставний бригадний генерал армії США Кевін Раян.

За його словами, останніми роками Росія інвестувала значні кошти в сучасну високоточну зброю, включаючи крилаті ракети, проте їй забракло кваліфікованих військ для проведення ефективних атак. Як додав Раян, він очікував, що Росія виграє за рахунок чисельності, але і ця оцінка виявилася помилковою.

Колишній високопосадовець Пентагону Джеффрі Прайс упевнений, що розвідувальна спільнота почала серйозний розбір невірних прогнозів. Він зазначив, що Росія "мала величезну бойову силу, але використовувала її дуже, дуже погано", а однією з ключових проблем стала неможливість домогтися переваги в повітрі — таким чином війська залишалися відкритими для атак, і багато підрозділів було знищено.

Колишня співробітниця американської розвідки Сьюзан Чо зауважила, що спрогнозувати розвиток конфлікту до його початку нелегко, оскільки це питання не лише зброї та особового складу — важливу роль відіграє людський чинник, зокрема моральний дух військ, дії командування та тактика.

Ну, тобто все, як я й казав. Вони можуть створювати непогану зброю. Вони можуть створювати непогані літаки, вертольоти, крилаті ракети, фрегати та комплекси "Красуха". Але якщо потім ти віддаєш РЕБ "Зоопарк" в руки солдата з села Зал*паєвка Забайкальського військового округу — виходить те, що виходить.

Росія "мала величезну бойову силу, але використовувала її дуже, дуже погано" — важливу роль відіграє людський фактор (с)

Дякую тобі, глибинний російський народе! Дякую тобі, Федеральна служба безпеки РФ! Всоте дякую тобі за твою невпинну працю, за твої посадки, вбивства і вичищення під нуль всього, що височіло над пляшкою "Жигулівського"! Не зупиняйся! Є**нь! До днища, до попелу, до амеб…

Ну і тобі, Володенько, окреме персональне спасибі. Набрати орків, вручити їм високотехнологічну зброю, дивитися, як вони засовують у ній пальці в розетку, призначити всім цим командувати вірного ту**го Шойгу і все це дати в руки нерішучому підполковнику КДБ, який думає, що він Наполеон і всіх обіграв — бінго! Армія д**ілів проти світу високих технологій — done.

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