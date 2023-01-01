Теперь над Киевом есть железный купол: Украина достигла ракетного паритета с Россией

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Паритет в сухопутной силе был достигнут спустя примерно полгода войны. Ни та, ни другая сторона не могут сейчас проводить крупные наступательные операции. Одну раздолбали наголову под Киевом, Харьковом и Херсоном, вторая пока не может нарастить достаточного количества вооружений из-за недостаточности поставок и трех лет ударного обнуления собственного производства.

Чуть позже был достигнут паритет на море. Когда морская "сверхдержава" с крейсерами, подводными лодками, флотами, фрегатами и прочим огромным и страшным плавающим железом получила звездянок от страны, даже не имеющей собственного флота. И ее великий и краснознаменный вставший с колен черноморский со всеми своими адмиралами эссенами и макаровыми сидит тише воды (это сейчас каламбур был, если что) в бухте Балаклавы, или где он там сидит, и дрожит от страха при звуке любого моторчика, полагая, что это страшный бандеровский водный дрон.

29 декабря достигнут паритет и в ракетном противостоянии. Впервые с начала войны из ста процентов выпущенных по столице ракет сбиты все сто процентов.

Железный купол над Киевом теперь существует. Это не значит, что его больше никогда не пробьют — пробития будут, никуда от этого не деться — но он теперь есть. Небо над столицей закрыто.

А тотального превосходства России в небе, когда она может делать все, что хочет, и бомбить везде, где захочет и когда захочет, больше нет.

А вместо этого есть ракетные удары Украины по городу-побратиму Чернобаевки, с его базой стратегических ядерных бомбардировщиков в семистах километрах от границы в Саратовской области. И столбы дыма поднимаются теперь не над Днепром, а над Волгой.

Я уже писал о том, что произошедшее с черноморским флотом — это разгром. Не в военном смысле, а в моральном, политическом и геостратегическом. И теперь вся конфигурация сил в черноморском регионе будет пересмотрена и перекроена.

То же самое происходит сейчас и с ядерной триадой недорейха. Парадокс — и ядерное оружие есть, и стратегические бомбардировщики есть, и гиперзвуковые ракеты есть — а, вроде, как и нет. Памятник ПВО страны в Энгельсе видишь? А ПВО нет.

А Запад, в очередной раз осознав, что Украина способна наносить удары уже просто по предельно стратегическим и важнейшим объектам врага — а Россия не в состоянии ничего ни противопоставить, ни оградиться от этих ударов — поставит еще более серьезное оружие.

Потому что — ну, а почему бы и нет. Если всего десять месяцев назад весь мир думал, что Россия — это о-го-го! — и не дай бог ее разозлить — то теперь весь мир видит, что это сборище, раздавшее в руки глубинного народа вооружение, которым тот не способен пользоваться в принципе. Вот танк из го**а он слепить еще в состоянии. А реальный танк на поле боя он теряет сотнями.

Вы ж заметили, что один и тот же С-300 в руках украинцев творит чудеса, а в руках россиян — это неспособное летать го*но из палок? Ну, и еще раз спасибо ФСБ РФ за многолетнюю плодотворную работу по вычищению мозгов с этой территории.

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