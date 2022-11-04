И в хвост и в гриву: разгром России в Черном море — величайший позор, какого никогда не было

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Россия вошла в эту войну если не гегемоном — для абсолютной гегемонии нужен был контроль над Босфором — то безусловным морским лидером в регионе. Это была единственная страна, которая держала там именно военный флот, включая подводный. Ракетный крейсер, три фрегата, два сторожевых корабля, два корвета, шесть больших десантных кораблей, семь подводных лодок, тринадцать ракетных кораблей, шесть противолодочных, восемь тральщиков, четыре патрульных, катера, разведывательные корабли, и прочее, прочее, прочее.

Черное море Россия по умолчанию всегда считала своим и только своим, практически внутренним морем — ну, где-то там на краешке притулились всякие турции с болгариями, но это так, недоразумение, которое не влияет на нашу гегемонию — и, по умолчанию же, считала, что может в нем делать все, что захочет.

Блокада Одессы, закрытие Керченского пролива, перекрытие мировых поставок зерна, высадка десанта в Приднестровье — что хотим, то и делаем. Здесь мы решать будем. И, в принципе, так она и виделась в мире. Говорим Черное море — подразумеваем Россия.

Прошло девять месяцев. Черноморский флот сидит, заперевшись в Севастополе, и, поджав хвост, не может даже носа высунуть из самой охраняемой базы России, где его время от времени клюют маленькими дронами и в хвост и в гриву.

Блокада Одессы? Десант на Затоку? Обстрел побережья? Зерновая блокада? Вспомните — всего месяцев пять-шесть назад обо всем этом говорилось, как о реальности. Представьте, если бы Россия заявила о выходе из зернового соглашения полгода назад с тем имиджем, который у нее еще был на тот момент. Пусть даже без крейсера "Москва".

Это реально было бы проблемой. Макрон бы звонил. Эрдоган звонил. Голод в Африке. ООН обеспокоена. Письмо Чемберлена. Сейчас Россию просто послали на**й. Вот, просто — послали, и все.

Уничтожать американские авианосные группы суммарным залпом в стописятьтыщмильонов мегатонн они собирались, б**дь. Министерство обороны РФ наградило матроса, первым заметившего дрон в Севастопольской бухте. Лев Толстой и немцы. Похождения матроса Кошки и тайный дрон в Севастопольской бухте — вот теперь их уровень.

И так теперь будет всегда. Привыкайте, ребятки. Все, эпоха надутых щек закончилась. Россия потеряла лидерство в регионе. Прочитайте еще раз эту фразу. Россия. Потеряла. Лидерство. В Черноморском. Регионе.

Да, флот, вроде как остался. Подводные лодки. Фрегаты. Ракетные корабли. Но он больше не имеет никакого значения. Вообще. Даже политического. На вас больше просто никто не обращает внимания. Тирпиц тоже до конца войны оставался самым сильным линкором.

Хотели, чтобы через Керченский пролив никто не ходил и полностью внутреннее Азовское море? Ну, вот в нем теперь и будете сидеть. И не высовываться. Все желания должны исполняться.

А решать судьбу Черного моря будут теперь другие. Без вас. Принимать решения, как и в какую сторону развиваться региону. Что делать. Где ловить, где не ловить. Где ходить, где не ходить. Военные, политические, экологические, экономические проекты и стратегии развития будут теперь проходить без России. Все. Сливайте воду, мичман.

И я так подозреваю, что ровно все то же самое будет и с Тихоокеанским флотом — грозой и мощью морей — и северным, и балтийским и любым другим морским ли, воздушным или космическим. Американцы еще лет десят назад говорили: чтобы полностью уничтожить российский подводный флот, нам нужно две недели. Они тупо видят российские лодки. Ну, вот как-то придумали они технологию, что их спутник просто тупо видит лодку в толще воды — и все. Не кильватерный след, не акустический след — просто саму лодку. Их самолет их даже не ищет — просто прилетает, сбрасывает над ней буй, и дело с концом.

Морское величие России на всех других морях держится только до того момента, пока она не высунулась и там. Как я вчера прочитал в ленте шикарное определение: Россия — это тыква на Хеллоуин. Снаружи страшная и зубастая, а внутри выскоблено даже все го*но и горит свечка.

И эту Цусиму ведущей морской державе региона устроила Украина. Страна, даже не имеющая своего флота. Размотала в перья и вдребезги и загнала подводные лодки в степи Балаклавы армия, у которой было два катера — и те в плену.

Такого позора, такого унижения Россия не знала со времен… да какая там Цусима, там хоть японская эскадра превосходила по ТТХ. Такого позора Россия не знала вообще никогда.

Это не просто военное поражение. Это именно разгром в самом полном смысле его слова — ментальный, моральный, репутационный, политический, геополитический и какой хотите еще. Притом что именно военного разгрома, как такового, не произошло. Пока. Вот такой вот парадокс.

Но история не терпит пустоты. Вакуум должен быть заполнен. И он будет заполнен. Турция уже поняла это, заложив для себя новые суда. Окно возможностей открылось. У Украины есть все шансы стать морским лидером в регионе. Вдумайтесь еще раз и в это. Русские просто не понимают, какая катастрофа с ними произошла. И все по-прежнему пытаются надувать щеки.

А расклад сил в регионе уже изменился. Так, как было — больше не будет. И если не проворонить — то уже через пару десятилетий будем говорить "Черное море" — а подразумевать "Украина".

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