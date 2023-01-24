Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку

Related video

Когда в Польшу прилетают две ракеты, устойчивая, уверенная в себе взрослая политическая система говорит: да, работала наша ПВО, да, накладки случаются, вот наши извинения, вот компенсации, но вина в любом случае лежит на агрессоре.

Международное мнение тогда, напомню, было такое:

Чья бы ракета ни была — это непреднамеренный прилет.

Чья бы ракета ни была — виновата Россия.

Чья бы ракета ни была — помощь Украине будет продолжена в том же или даже большем объеме.

И весь мир ждал примерно такой же взвешенной взрослой реакции на ошибку от украинских властей.

И весь мир — и в первую очередь поляки — просто офигели от реакции украинских властей: "Это не мы, мы не стреляли, это не наша ракета, не знаем откуда". И только открывали рот: ну, нам-то вы нах*ра врете?

Когда советник начальника булавок заявляет, что в дом в Днепре попала ракета после того, как ее сбила ПВО, устойчивая система говорит: сбила ПВО, не сбила ПВО, работала ПВО, не работала ПВО — вина только и исключительно на агрессоре.

Наше ПВО и дальше будет работать. И мы будем делать все, чтобы была сбита каждая ракета. И дело вообще не в нашем ПВО. На ней никаким боком вины вообще быть не может.

Ну, по предельно простой логической цепочке.

Ведь по этой логике получается, что если бы ПВО все же работала, подбила ракету с боеголовкой массой одну тонну, скоростью 5 500 км/ч и высотой полета 12 км, и та не разрушилась бы в воздухе а, пролетев по инерции еще километров десять, упала бы все же на жилой дом — виновата была бы уже не Россия, а ПВО Украины?

То есть чтобы ПВО Украины не была виновата, она должна не работать? Тогда зачем Украине "Пэтриоты"? И когда командующий ПВО вынужден лично писать текст, что мы не виноваты, потому что не можем пока сбивать такие ракеты — извините, но это характеристика не взрослой системы.

Когда журналисты пишут, что есть подозрение, что питание для армии закупается по завышенным ценам через фирму-прокладку — и, заметьте, основной вопрос вызывают-то не цены на яйца, это так, стало поводом для мемасиков, и все, а вопрос-то именно в наличии некоей фирмы, через которую ведутся закупки — устойчивая система просто берет и показывает контракты и закупочные цены. А потом подает гражданский иск в гражданский суд о репутации и нанесении ущерба. Неустойчивая же система звонит в СБУ по поводу этого черта.

У Байдена вчера, на секундочку так, дома обыски прошли. У действующего президента США. Обыски. Вы можете себе представить обыски — да какой там у действующего президента Украины — у советника начальника по булавкам хотя бы? А тут у президента США. И всем норм. Как будто так и должно быть. Как будто в этом нет ничего особенного.

Знаете, почему? Потому что именно так и должно быть. Есть подозрение — проводится проверка, о результатах сообщается. Дальше — исходя из результатов. Именно это — норм. Это как раз признак устойчивой системы. И если бы по результатам обысков Байдену вдруг пришло бы в голову завести дело в ФБР на журналистов, что-то там не так написавших об этом — вот ровно на следующий день ему бы и был пи**ец.

Весь мир сейчас смотрит, как исполнительная власть Украины заводит уголовное дело на независимого журналиста, который написал о признаках возможной коррупции — и чешет в затылке.

Потому что во всем мире такому журналисту как раз выделили бы защиту. Как раз эта самая СБУ. И провели бы расследование. Максимально публичное, максимально оперативное, максимально быстрое. И потом, уже по результатам этого расследования, решался бы вопрос о репутации этого журналиста. Насколько там соответствует или не соответсвует. Или о коррупции в министерстве обороны. Почем там яйца и откуда. И тогда можно было бы говорить об устойчивости политической системы в Украине.

Но политическая система Украины пока находится в состоянии "развивающаяся". И совершает один косяк за другим. На ровном месте. Причем с точки зрения западного обывателя косяки, которые ни в какие ворота.

К сожалению, такую систему очень легко навернуть. Чтобы навернуть предыдущего президента, понадобился всего лишь один ролик про Свинарчуков. Возможно, чтобы навернуть действующего, понадобится всего лишь одна статья про яйца. Чтобы навернуть следующего, может быть, нужно будет спеть одну песню про мармеладки.

И не важно, что там в реальности, а что там в ролике или песне. Сняли, написали, сплясали — и система обнулилась. Это — неустойчивая система. Она ходит по граблям. Зачем системе самой подрывать свою устойчивость, я, честно говоря, не понимаю. Устойчивость системы цементирует ее адекватная, быстрая, честная открытая реакция. Так это работает. А не через звонок в СБУ по поводу этого черта. Проведите проверку. Публичную. Покажите результаты. И все.

Источник

Важно