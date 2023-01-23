Пять сценариев с двойником Путина. Кого посадят править в Кремле

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Если такие двойники действительно существуют, представьте, какая это благодатная почва для возможных интриг и коллизий в постпутинский период или в момент, когда с Путиным что-то случится. Возникает целая россыпь конспирологических сюжетов, и кто его знает, может быть, не только для авантюрных романов.

История первая — "Двойник" уже на троне"

Собственно, эта тема уже активно обсуждается. Президент Зеленский недавно с большим сарказмом высказался об этом: "Я не совсем до конца понимаю, что он живой или это он принимает решение. Или кто там принимает решение. У меня нет такой информации". Это о Путине.

В самой России небезызвестный Гиркин-Стрелков также высказал ироничное сомнение о реальности нынешнего правителя России.

Если уже вовсю используют двойников Президента РФ, то где гарантии, что царь до сих пор настоящий? Ведь общение Путина даже с элитами сведено к минимуму. Легковерный путинский "пипл", который с готовностью "хавает" весь бред о так называемой СВО, будет также доверчиво воспринимать куклу-заменитель Путина. Какая им разница? Им нужен символ. Фетишизм Путина в России и так дошел до маразма. Как там сказал лет восемь назад нынешний глава Госдумы РФ Володин: "Нет Путина — нет России". Вот вам и объяснение, почему в Кремле могут пойти даже на имитацию нынешнего российского правителя, лишь бы обеспечить свои интересы.

История вторая — "Двойник" назначается на трон"

Представим, что сбывается мечта прогрессивного человечества и Путин отправляется в мир иной, или его туда отправляют (это уже не суть важно). Российская верхушка при этом никак не может решить вопрос с преемником, и на время "устаканивания" этого вопроса, чтобы не произошло спонтанной дестабилизации, использует "двойника" почившего лидера. Но "двойник" вдруг проявляет амбиции, решимость и умение находить союзников в российском руководстве. И вот часть российской верхушки решает использовать псевдопутина и дальше, в расчете на то, что он будет удобным объектом для манипулирования. Но "заменитель царя" хочет править по-настоящему. Вот тут и начнется самое интересное — и слухи о том, что "царь не настоящий", и война за шатающийся трон со стороны обделенных и обманутых "бояр", и борьба за упрочение власти со стороны "самозванца".

История третья — "Двойник" вместо Путина для назначения "преемника Путина"

Здесь надо напомнить, что есть еще один популярный российский сюжет, уже более современный — "Преемник". Сам Путин стал преемником Ельцина. Уже не первый год ходят слухи о возможном преемнике Путина. Новейшая версия этой темы — преемником должен стать Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ и, что гораздо важнее, сын всесильного секретаря Совета безопасности РФ и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.

Говорят, что Путин клятвенно обещал Николаю Платоновичу, что обязательно сделает его сына своим преемником. Но вот незадача — обещал, но все никак не выполнит свое обещание.

И что тогда делать главному силовику России? А может устранить реального Путина и якобы от его имени (через "двойника") заявить, что он уходит на покой, а своим преемником назначает молодого и талантливого Дмитрия Патрушева? Поверят этому или нет — другой вопрос. Как и возможные последствия такого события. Для нас важна сама хотя бы теоретическая возможность такого сценария.

История четвертая — "Война между самозванцами"

Это еще более головоломный сюжет. Представьте: одна кремлевская группировка объявляет в роли Путина одного его двойника, а конкурирующая клика — другого. Кстати, своего якобы Путина может выдвинуть Пригожин. Мол, спас настоящего царя от предателей и изменников. И начинается борьба двух псевдопутиных. У российских поклонников Путина отвиснут челюсти: где же настоящий царь, кому верить? Часть элиты мечется от одного "путина" к другому. В общем, полная неразбериха. Мне этот сюжет очень нравится прежде всего потому, что таким образом доводится до абсурда культ Путина.

История пятая — "Самозванец идет на Кремль"

Она начинается опять-таки с долгожданного события — ухода Путина в мир иной. В Кремле решили не мудрить и выбрали некоего нового руководителя. Но не все представители бывшего окружения Путина (например, Ковальчуки и все тот же Пригожин) довольны этим выбором, и решают вернуть на трон якобы настоящего Путина. Они предъявляют одного из двойников Путина за чудом спасшегося от заговорщиков президента РФ и объявляют крестовый поход на Кремль.

Возможна еще более захватывающая версия этого сюжета, когда, например, Гиркин сотоварищи при помощи друзей из ФСБ выкрадывают одного из двойников Путина, заявляют, что в Кремле подменили Путина и хотят пойти на преступный мир с коварным Западом, для разоблачения этого заговора предъявляют своего "двойника" как якобы настоящего Путина. Вслед за этим объявляется священный поход на Кремль для возвращения "как бы Путина" на трон. И "псевдопутин" идет против настоящего Путина.

На этом пока остановимся. А то полет фантазии заведет нас слишком далеко в дебри конспирологии. Если кто-то из профессиональных литераторов воспользуется одним из предложенных сюжетов, то, как говорится, — welcome! Но про автора идеи не забудьте. Ну, а если одним из изложенных сюжетов кто-то решится воспользоваться на практике, то флаг и помело им в руки. Как говорит русская пословица: "Сказка ложь, да в ней намек".

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