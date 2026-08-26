Выборы в Украине: сейчас невозможны, но готовиться к ним нужно

Дискуссия об общественно-политических приоритетах во время войны

Очень символично совпали 35-я годовщина независимости Украины, рубеж четырех с половиной лет полномасштабной войны с Россией и начало дискуссии об общественно-политических приоритетах во время войны.

Толчком этой дискуссии стал призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова начать разговор о целесообразности проведения в Украине выборов во время войны и определения приемлемых методов проведения таких выборов. Он обусловил это наличием системных проблем в нынешних украинских властях (коррупция, управленческий кризис), которые нельзя преодолеть без обновления власти. По мнению Федорова, Украине нужен новый общественный договор и возобновление доверия государству, что также невозможно без проведения выборов. Украина, по Федорову, должна одновременно воевать и оставаться демократией, поскольку демократия является частью того, за что Украина ведет эту войну.

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Однако предложения Федорова сразу встретили критические замечания, в том числе со стороны его сторонников. Идея провести выборы во время войны получила жесткое невосприятие. В условиях нынешней эскалации войны, в том числе и системных воздушных атак со стороны России, эта идея воспринималась как несвоевременная, неуместная и даже опасная. Кроме аргументов безопасности, речь шла также и о рисках политического раскола во время войны, что могло бы критически ослабить нас под российскими атаками.

К этой дискуссии присоединился и президент Зеленский. В общении с журналистами он заявил: "… во время такой войны выборы в целом — это большие риски. Выборы прямо сейчас — это цунами для государства, которое расколет Украину. Поэтому моя стратегия — довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство".

Это вполне ожидаемая позиция, являющаяся и ответом Федорову, и подстройкой под доминирующую в обществе позицию. При этом Владимир Зеленский не упоминает, что всего два с половиной месяца назад он сам рассматривал возможность проведения выборов во время войны. То есть отношение к этой идее зависит от обстоятельств и ситуативных политических интересов.

Но в отношении президента Зеленского к выборам во время войны прозвучал еще один интересный нюанс: "…если партнеры предложат нам конкретные условия, при которых можно безопасно, легитимно и демократически провести выборы в Украине — при участии военных, на прифронтовых территориях, за границей, куда выехали миллионы наших граждан, спасаясь от войны, в безопасности — то есть без ударов и обстрелов, — давайте это обсуждать". Таким образом, он не исключает эту идею полностью, но ставит ее в зависимость от позиции наших партнеров и условий, которые они могут предложить для проведения таких выборов.

23 августа в контекст этой дискуссии вписалась (пусть и косвенно) статья Валерия Залужного (посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ) в издании NV, которая посвящена 35-й годовщине независимости Украины, но по некоторым своим тезисам тоже реагирует на начавшуюся в Украине дискуссию. Как посол Украины, Залужный не может участвовать во внутриполитических дебатах и поэтому реагирует, как правило, на проблематику безопасности в привычном для себя формате политико-философских статей.

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Но его аллюзии достаточно прозрачны. Вот один из главных выводов этой статьи: "Вместо развития Государства Украины, за которое боролись и умирали тысячи украинцев, мы получили кланово-олигархическую республику, которая, отстаивая интересы одних, системно уничтожала веру и общественное единство общества". Показательный и главный посыл этой статьи: "Тридцать пять лет Независимости Украины — это не только время осмыслить уже пройденный этап, но и самое главное — определить ориентиры для движения дальше".

Главный посыл его статьи состоит в том, что базовым приоритетом государства и сейчас, и в перспективе должна быть безопасность. Пренебрежение безопасностью государства и к 2014 году, и к полномасштабному российскому вторжению существенно ослабило нас и в значительной степени обусловило нападение России на Украину. Мы не можем повторять эту ошибку. Еще один важный вывод состоит в том, что забота о безопасности — это не только яркие заявления. Нам нужна системная стратегия безопасности. Вот еще один прозрачный намек: "… ни один маркетинг, какой бы он "красивый" ни был, не заменяет подлинной стратегии, построенной на науке и опыте".

Возвращаясь к теме выборов во время войны, нам действительно нужно мыслить стратегически и с учетом приоритетов безопасности государства.

Сейчас и как минимум ближайшие полгода, в условиях эскалации войны проведение выборов в Украине невозможно, учитывая все основные факторы — безопасные, политические, законодательные, организационные и тому подобное. Но это не значит, что эту идею вообще не следует рассматривать. Если нынешняя война затянется еще не на один год или возникнут форс-мажорные политические обстоятельства, при определенных условиях может действительно возникнуть неотложная потребность в проведении выборов и во время войны.

Поэтому, на мой взгляд, рабочая группа, которая уже восемь месяцев работает в Верховной Раде по подготовке законодательных изменений по послевоенным выборам, должна проработать и законодательные нормы на случай чрезвычайной необходимости проведения выборов во время войны, включая определение оптимальных процедур голосования.

Но условием проведения таких выборов должны быть не только некоторые форс-мажорные обстоятельства, но и общественно-политический консенсус. Это должны быть выборы не ради интересов Зеленского, Федорова или кого-то еще, а для реализации неотложной общественно-политической потребности в обновлении конкретного государственного института во время войны. Для проведения таких выборов нужна общественная поддержка, согласие ведущих политических сил на выборы во время войны, которое должно быть зафиксировано соответствующим парламентским решением, а также договоренности участников выборов о правилах конкуренции и взаимном неконфликтном поведении во время таких выборов, чтобы они не превратились во внутреннее политическое противостояние во время войны с врагом. Предвыборная кампания для таких выборов должна быть максимально короткой — не больше месяца. Но все это процедурные и организационные детали, которые также должны стать предметом политического согласования и законодательного утверждения.

Выборы не самоцель, тем более в условиях войны. Главное — найти оптимальный баланс между демократическими потребностями и процедурами, с одной стороны, и приоритетами безопасности, с другой стороны, в частности, и необходимостью сохранения общественно-политической стабильности в Украине во время войны с врагом, который хочет уничтожить нашу страну.

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