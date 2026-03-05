Дефицит ракет для Patriot и рост цен на газ: почему война в Иране бьет по Украине минимально

Война на Ближнем Востоке: последствия для Украины

Война США и Израиля с Ираном, которая уже охватила значительную часть Ближнего Востока, стала вызовом и для нас. Во всяком случае постоянно звучит вопрос: какими будут последствия этой войны для Украины?

Выскажу и свои мысли по этому поводу.

Влияние этого конфликта на ситуацию вокруг российско-украинской войны и мирные переговоры по ее завершению может быть неоднозначным и зависит от того, насколько затянется конфликт на Ближнем Востоке и как он может завершиться. Если военная операция США и Израиля против Ирана завершится достаточно быстро, потенциальные негативные последствия для Украины будут минимальными. Если конфликт затянется и станет более масштабным, тогда таких негативных последствий будет больше.

На ситуацию на фронте в Украине война на Ближнем Востоке повлияет минимально. Для Украины главный риск связан с тем, что если этот конфликт затянется, то он может привести к истощению американских и международных запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot", которые очень значимы для Украины. Но это будет важно не для ситуации на фронте, а для отражения российских ударов по украинскому тылу. По другим видам оружия и боеприпасов война между США, Израилем и Ираном не повлияет существенно на военный потенциал Украины. Россия также не имеет какой-то зависимости от поставок оружия и боеприпасов из Ирана. Боевые беспилотники типа "Шахед" еще с 2023 года массово изготавливаются в России. Россия, конечно, могла бы закупать у Ирана дополнительные ракеты малой и средней дальности. Но критической зависимости от этих поставок не было. Больше таких ракет Россия покупала у Северной Кореи.

Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что война на Ближнем Востоке будет отвлекать международное внимание от войны России против Украины. Но надо понимать, что информационное и политическое внимание международного сообщества является ситуативным фактором. Нынешний удар США и Израиля по Ирану — это не первая война на Ближнем Востоке за последние годы. Больше всего отвлекла внимание от войны в Украине атака ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Но это была временная ситуация, и она не отвлекла международного внимания от войны в Украине полностью. Масштабы и последствия войны в Украине слишком велики, чтобы забыть о ней. Прошлогодний удар США и Израиля по Ирану отвлек международное внимание от войны в Украине не более чем на неделю.

Для нас важно не так общее внимание международного сообщества, а прежде всего поддержка Украины нашими партнерами. На эту поддержку война против Ирана существенно не повлияет. Украину сейчас поддерживает в основном Европа. И для Европы поддержка Украины является стратегически более важной, чем участие в операции США и Израиля против Ирана. И пока европейские страны не принимают прямого участия в военных действиях. США при Трампе не оказывают военной и финансовой поддержки Украине. Что касается поставок американского оружия для Украины, то, как уже отмечалось, риск возможен в отношении сокращения поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot", вероятно, и для некоторых других зенитных систем (но это, видимо, уже в меньшей степени).

Еще один весомый фактор риска — возможный скачок цен на нефть (до $100 за баррель, а то и выше) из-за войны и вероятного блокирования Ормузского пролива иранскими военными. От этого может выиграть Россия, и это может создать экономические проблемы для Европы и США. Но именно поэтому США будут решительно противодействовать любым попыткам Ирана заблокировать Ормузский пролив. По этой причине США также не заинтересованы в затягивании военных действий против Ирана. Как только закончится военная операция против Ирана, цены на нефть начнут снижаться.

Однако достаточно неожиданно проявилась еще одна проблема — Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии после атаки иранских дронов. И на этом фоне европейские цены на газ подскочили более чем на 50%, а мировые энергорынки испытали потрясения. Для нас эта проблема также актуальна, потому что Украине сейчас тоже приходится закупать газ на европейских рынках.

Война США против Ирана хотя бы косвенно, но выявила объективные геополитические противоречия между США и Россией, и Украина будет пытаться использовать это в своих интересах. Повлияет эта война в определенной степени и на отношение России к США. В российских пабликах уже проявляется очередной всплеск антиамериканских настроений. Это вряд ли приведет к тому, что Путин откажется от переговоров с Трампом, но недоверие к Трампу и паранойя относительно действий США в Кремле явно усилятся.

Другое дело, что нам не стоит питать иллюзии относительно того, что США сделают против Путина то же, что они сделали в Венесуэле и Иране. Трамп не будет воевать с Путиным (в первую очередь потому, что это риск ядерной войны), скорее, будет с ним договариваться. Но недоверия между ними в результате иранской войны станет заметно больше.

Поражение или хотя бы ослабление исламского режима в Иране будет означать и существенное ослабление позиций России не только на Ближнем Востоке, но и в целом в мире. Кстати, нынешняя ситуация вокруг Ирана демонстрирует и слабость международного влияния БРИКС, который молчит и ничего не делает в защиту своего нового члена. Более того, один член БРИКС (Иран) бьет по другим членам этой организации (Саудовской Аравии и ОАЭ). Вот такой это "союз", ещё недавно претендовавший на роль одного из центров глобального влияния.

Война в Иране не приведет к прекращению переговоров по завершению войны в Украине, хотя для американцев, конечно, главным приоритетом на ближайшую перспективу будет Иран. Однако очень вероятен перенос переговоров в Европу (пока на Ближнем Востоке идет война). Возможна и некоторая пауза в переговорном процессе, если Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут заняты в переговорах о прекращении войны с Ираном. На содержание переговоров по Украине война в Иране существенно не повлияет, хотя со стороны России могут быть демарши и попытки шантажа американских партнеров. Однако вряд ли это повлияет на американцев, а тем более на нас.

