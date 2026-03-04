5 тезисов об актуальном: почему война в Иране затягивается, а переговоры с россиянами практически зашли в тупик

Война в Иране затягивается. Переговоры с россиянами практически в тупике.

Главными победителями нынешней ситуации выглядят Израиль и Россия. Первый — из-за разрушения иранской экономики и объединения всего арабского мира против Ирана. Второй — из-за роста цен на нефть

1. Логика действий руководства Ирана очень проста: сохранить режим. Венесуэльский сценарий выглядит сейчас как почти фантастический. В отличие от Венесуэлы, иранский режим был и есть уж слишком идеологизированным, и в отличие от Венесуэлы, правящая верхушка во многом верила и верит в свою идеологию. Без внешнего вмешательства (наземная операция и свержение режима с массовыми последующими чистками) сейчас представить себе падение режима довольно сложно. Поэтому можно говорить, что те, кто принимал решение о короткой войне, или исходили из ложных разведданных, или руководствовались волюнтаристскими мотивами.

2. У Трампа есть три ключевых варианта:

в течение месяца сломать режим благодаря авиаударам (вероятность низкая);

в течение месяца уничтожить львиную долю экономического потенциала Ирана и объявить победу, правда, иранский режим также объявит свою победу (пока это наиболее вероятный вариант, несмотря на политические риски, как внутренние в США, так и имиджевые в целом).

начать наземную операцию (этот вариант будет принят в том случае, если военное командование и армия уверят Трампа, что война будет короткой).

3. Эта война была начата Трампом по трём главным причинам: получить контроль над нефтегазовой отраслью Ирана, благодаря этому выйти с сильной позиции на переговоры с Китаем и для улучшения политического рейтинга. Для решения этих вопросов нужен либо первый, либо третий варианты. И здесь надо еще раз подчеркнуть: на кону стоит имидж США на Ближнем Востоке в частности и в этой части мира вообще.

4. Стоит отдельно обратить внимание, что Китай также не смог надавить на Иран в вопросе Ормузского пролива и ударов по нефтегазовой инфраструктуре монархий Персидского залива. Иран, безусловно, превращает себя в парию, но пока ни Россия, ни Китай не будут рвать отношения. Оба считают, что смогут сыграть в игру "посредник". И пока выглядит так, что больше вариантов стать посредником есть у Китая (опять-таки, если США пойдут по второму сценарию).

5. Украинско-российские переговоры при этом, похоже, зашли в тупик. Наш удар по Новороссийску — косвенное этому подтверждение. Вероятность каких-то прорывов в ближайшее время — практически нулевая. При этом роль США в этих переговорах напрямую будет зависеть от окончания войны в Иране. Также стоит следить за тем, появится ли Китай в иранском треке. Его появление там практически на 100% будет гарантировать его появление и в наших переговорах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

