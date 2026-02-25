Ядерная страшилка Кремля: почему Россия снова заводит свой политический хоррор
Никакого ядерного удара по Украине не будет, успокаивает политический аналитик Вадим Денисенко. Россия уже не впервые угрожает этим, и важно понимать, почему они снова заговорили на привычную тему. Денисенко выделяет пять причин — от годовщины войны до 25% украинцев, которые боятся атомных бомб...
Россия снова пугает ядерным ударом, которого не будет.
Заявление Службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия Британией и Францией — безусловно, идиотизм.
Но в этот идиотизм прогнозируемо включился Медведев и пригрозил ядерным ударом. По законам жанра, завтра–послезавтра можем ждать и какой-то реакции от Пескова, а может и самого Путина.
Прежде всего надо сказать, что никакого ядерного удара не будет. Но давайте поймем, почему это запущено?
- Нужно перебить тему "четыре года войны", которая очень неудобна Кремлю (между прочим, именно поэтому сегодня Дурова делают террористом);
- Логика Кремля здесь очень похожа на логику "обстрела Валдая". Они накапливают ложь для того, чтобы потом, при необходимости, использовать эту ложь в переговорах (или для срыва переговоров). Они создают виртуальную реальность, которую навязывают своим визави. Даже если визави им прямым текстом говорят: "это ложь".
- Это довольно тупая попытка ухудшить и без того сложные отношения Вашингтона и Лондона.
- Сейчас продолжаются переговоры Россия — США о ядерном оружии. Это очень ограниченная, но попытка навязать свою повестку дня. Скажу сразу: там ничего не получится, но читайте п.2.
- В Украине есть примерно 25% населения, которые боятся ядерной войны. Их состояние будет глубоко дестабилизировано.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.