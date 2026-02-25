Ядерная страшилка Кремля: почему Россия снова заводит свой политический хоррор

Россия снова пугает ядерным ударом, которого не будет.

Заявление Службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия Британией и Францией — безусловно, идиотизм.

Но в этот идиотизм прогнозируемо включился Медведев и пригрозил ядерным ударом. По законам жанра, завтра–послезавтра можем ждать и какой-то реакции от Пескова, а может и самого Путина.

Прежде всего надо сказать, что никакого ядерного удара не будет. Но давайте поймем, почему это запущено?

Нужно перебить тему "четыре года войны", которая очень неудобна Кремлю (между прочим, именно поэтому сегодня Дурова делают террористом); Логика Кремля здесь очень похожа на логику "обстрела Валдая". Они накапливают ложь для того, чтобы потом, при необходимости, использовать эту ложь в переговорах (или для срыва переговоров). Они создают виртуальную реальность, которую навязывают своим визави. Даже если визави им прямым текстом говорят: "это ложь". Это довольно тупая попытка ухудшить и без того сложные отношения Вашингтона и Лондона. Сейчас продолжаются переговоры Россия — США о ядерном оружии. Это очень ограниченная, но попытка навязать свою повестку дня. Скажу сразу: там ничего не получится, но читайте п.2. В Украине есть примерно 25% населения, которые боятся ядерной войны. Их состояние будет глубоко дестабилизировано.

