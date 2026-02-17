Истерия вокруг Анкориджа: зачем Россия накаляет страсти накануне переговоров с Украиной

Переговорный тупик

1. В последние дни мы видим сгущение российской истерии вокруг "духа Анкориджа". Судя по всему, это связано с несколькими следующими вещами:

отсутствие возможности (желания) у Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС;

"бунт" части европейцев, которые начинают двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных ВПК и армий;

желание завершить войну уже сейчас.

2. Замена руководителя переговорной группы — это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви, и нам стоит ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

3. Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения. А потому, если не произойдет чего-то экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

4. Отдельно хочу остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 год они проходят относительно спокойно. Проблемы в РФ начнутся только при трех условиях (если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля, война будет идти в нынешней интенсивности и если долгое время цена российской нефти будет низкой). При наличии всех этих пунктов кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

5. И напоследок, немного статистики для адептов и секты развала России. Centre for Research on Energy and Clean Air (Финляндия) дал сводную статистику по экспорту российской нефти. В июне Россия экспортировала 7,15 млн баррелей в сутки, в декабре — 5,54, в феврале 5,95 млн. баррелей. То есть сейчас Россия имеет минус миллион баррелей или минус примерно 14-15%. Это неприятно, но явно не смертельно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

