Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Истерия вокруг Анкориджа: зачем Россия накаляет страсти накануне переговоров с Украиной

На этой неделе в Женеве состоится очередной раунд переговоров между представителями Украины и России. Политический аналитик Вадим Денисенко не ждет от них ничего прорывного, но информационные провокации наверняка будут, тем более, что накануне Кремль уже заметно повысил градус пропагандистской истерии.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист
0
Представитель Кремля Дмитрий Песков
Кремль раздувает истерию | Фото: РБК

Переговорный тупик

1. В последние дни мы видим сгущение российской истерии вокруг "духа Анкориджа". Судя по всему, это связано с несколькими следующими вещами:

  • отсутствие возможности (желания) у Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС;
  • "бунт" части европейцев, которые начинают двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных ВПК и армий;
  • желание завершить войну уже сейчас.

2. Замена руководителя переговорной группы — это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви, и нам стоит ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

Відео дня

3. Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения. А потому, если не произойдет чего-то экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

4. Отдельно хочу остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 год они проходят относительно спокойно. Проблемы в РФ начнутся только при трех условиях (если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля, война будет идти в нынешней интенсивности и если долгое время цена российской нефти будет низкой). При наличии всех этих пунктов кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

5. И напоследок, немного статистики для адептов и секты развала России. Centre for Research on Energy and Clean Air (Финляндия) дал сводную статистику по экспорту российской нефти. В июне Россия экспортировала 7,15 млн баррелей в сутки, в декабре — 5,54, в феврале 5,95 млн. баррелей. То есть сейчас Россия имеет минус миллион баррелей или минус примерно 14-15%. Это неприятно, но явно не смертельно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Швейцарская интрига: чего будет добиваться от россиян Буданов на переговорах в Женеве
Швейцарская интрига: чего будет добиваться от россиян Буданов на переговорах в Женеве