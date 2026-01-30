5 препятствий на пути к миру: почему переговоры в Абу-Даби не могут принести быстрого результата

Не только территории. Более широкий контекст переговоров в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби многим дают надежду на скорый мир. Но давайте попробуем выйти за пределы шаблонного представления о том, что эти переговоры — о территориях.

Точнее, территории являются одним из столпов этих переговоров. Но они также являются и ширмой, за которой скрывается более глобальный фон.

Арктика

В результате переговоров США хотели бы получить то, о чем им так много говорит Кирилл Дмитриев: доступ к углеводородам и редкоземам Арктики, а также доступ к определенным логистическим центрам Северного морского пути. За год американцы, похоже, не продвинулись здесь практически вообще.

Почему этот аспект важен? Дело в том, что у России есть один глобальный козырь: Арктика. И здесь Путин является классической собакой на сене: Россия не может производить ледоколы, не может добывать нефть в тех сложных условиях и имеет ограниченный ресурс по очистке редкозема. В связи с этим у Путина есть три варианта развития событий:

попытаться продать Арктику Китаю;

попытаться диверсифицироваться между Китаем и США (запустить и тех, и других);

ничего не делать.

Пока мы имеем ситуацию, когда Путин выбирает третий вариант, надеясь, что Вашингтон и Пекин согласятся на второй.

Снятие санкций

Кроме территорий, Путин требует снятия санкций. Без этого он не может заканчивать войну. Снятие санкций, кроме всего прочего, предполагает возвращение (хотя бы частичное) российских компаний на европейские рынки углеводородов. Но здесь Путин упирается в двойную стену: США считают, что европейский рынок должен быть контролируем именно США. И пока к возвращению россиян вообще не готова Европа.

Ослабление России

Ослабленная Россия устраивает абсолютно всех: США, ЕС и Китай. Продолжение войны — это точно ослабление РФ.

Фактор Китая

Пекин не будет играть в окончание войны, пока это не будет игрой Китая или он хотя бы не станет равноправным партнером США в этой игре. А Вашингтон пока не демонстрирует заинтересованности (читай п.1). Есть, конечно, надежды на переговоры Трамп–Си, но пока они очень призрачны, прежде всего — из-за позиции Трампа. Хотя, повторю то, что говорил много раз: ключ к быстрому миру есть только у Китая.

Запас прочности России

Кризис (экономический) в России наступит в середине 2027 года, если совпадут два фактора: все это время будет сохраняться негативная нефтяная конъюнктура (низкая нефтяная цена и охота на теневой флот) и продолжится серьезное накопление управленческих ошибок. Мы не имеем ответа на вопрос цены и пока мы не понимаем, продолжат ли США догонять танкеры и пойдут ли европейцы дальше слов (имею в виду заявление 15 стран о закрытии Балтийского моря).

В целом, все это указывает на то, что с точки зрения логики, завершение переговоров в краткосрочной перспективе маловероятно. Однако я все же остаюсь при мнении, что логика американских выборов и низкие рейтинги республиканцев могут существенно повлиять на ускорение определенных процессов. И у нас сохраняется переговорное окно возможностей апрель–май (после переговоров Трамп–Си).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

