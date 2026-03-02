России нужна "длинная" война в Иране: что надеется получить Кремль от обострения на Ближнем Востоке

Сможет ли Кремль навязать Ирану долгую войну?

Затягивать войну — это главная стратегия Кремля на сегодня. Израиль и США ставят одновременно на две, как минимум пока, прямо противоположные группы: на предателей и уличные протесты.

Для меня загадка, почему аятолла был не в бункере. Логичных, как по мне, может быть только две версии: либо Израиль уведомили, когда лидер Ирана вылез из бункера, либо его силой вытащили из бункера и уведомили Израиль. Здесь просто два разных типа предательства. Есть еще третья версия: он почему-то решил принять смерть мученика и просто ждал удара израильских ракет, но это, как по мне, из разряда мифотворчества. Но и 12-дневная война, и нынешние удары показывают уровень проникновения израильской (американской) разведки в самые-самые высокие сферы жизни Ирана. Судя по всему, уровень и количество предателей смогут когда-то поразить любое воображение. При любых обстоятельствах, смерть Хаменеи открывает путь для транзита власти. По теории, сейчас должен прийти кто-то умеренный и пойти на разумные компромиссы. Эти компромиссы хотят все, кроме относительно небольшой прослойки элит. Вопрос только в том, сумеют ли Израиль и США дать разумные компромиссы, а не поставят требование "все сразу". Пока эти самые компромиссы граничат с капитуляцией. США требуют две вещи: уничтожение ядерной программы и контроль над нефтегазовой отраслью в обмен на снятие санкций. За максимальное продолжение войны будут выступать наиболее радикальные части элит и Россия. Они будут идти по логике, которая в свое время была апробирована в Венесуэле и Сирии: И логика здесь проста: дадим бабок столько, сколько надо, только воюйте 2–3 месяца, а дальше Трамп сам сдается. Главный вопрос: какая часть иранских элит сейчас победит? Один из важнейших вопросов — начнутся ли уличные протесты. В условиях обстрелов, полупустого Тегерана и других крупных городов, 40-дневного траура и 7-дневной выходной недели это сложно, но возможно. Однако главный вопрос в таких протестах всегда один: насколько силовики готовы к террору. И напоследок о Путине. Венесуэла и Иран показали уровень проникновения предателей в ближайшее окружение диктаторов. Путин не может не видеть, какую чистку затеял руководитель КНР. Я уверен, что паранойя Путина сейчас должна быть зашкаливающей. Но параллельно с тем он трус и делать чистки он боится. А потому, как правильно заметил Владимир Пастухов, он говорит своему окружению: на месте Ирана могли бы быть мы. И окружение вынуждено кивать гривами и верить, что они в это верят.

Но вернемся в Иран. Там, собственно, все только начинается. А сейчас началась игра, кто первым моргнет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

