Блэкауты или мирное соглашение: что означают призывы властей запасаться водой и продуктами

В течение последних 12 часов все важные государственные ведомства и их вип-спикеры рассказали о том, что нужно запасаться водой и что нас ждет что-то страшное в энергетике.

Из этого можно сделать два вывода:

Действительно, ситуация сала критической и мы стоим на пороге каскадных отключений и массовых блэкаутов. Нас ждет что-то "интересное" на переговорах, которые анонсированы как переговоры об энергетическом перемирии. Но при этом Трамп заявил, что с Украиной согласованы все пункты мирного соглашения.

Есть правда, третий вариант. Не будет ни первого, ни второго.

