Мнения
Блэкауты или мирное соглашение: что означают призывы властей запасаться водой и продуктами
Сегодня Украину ждет нечто "интересное" на переговорах, которые анонсированы как переговоры об энергетическом перемирии. Такой вариант допускает политический аналитик Вадим Денисенко, пытаясь понять, что стоит за призывом властей срочно запасаться водой и продуктами.
Блэкауты или мирное соглашение?
В течение последних 12 часов все важные государственные ведомства и их вип-спикеры рассказали о том, что нужно запасаться водой и что нас ждет что-то страшное в энергетике.
Из этого можно сделать два вывода:
- Действительно, ситуация сала критической и мы стоим на пороге каскадных отключений и массовых блэкаутов.
- Нас ждет что-то "интересное" на переговорах, которые анонсированы как переговоры об энергетическом перемирии. Но при этом Трамп заявил, что с Украиной согласованы все пункты мирного соглашения.
Есть правда, третий вариант. Не будет ни первого, ни второго.
