Россия начинает расшатывать Приднестровье: почему Украине нельзя упускать из виду развитие событий в Молдове

Россия в очередной раз готовится к признанию Приднестровья независимым? Что это означает для нас

В Украине почти незамеченным остается визит заместителя помощника госсекретаря по восточной Европе Госдепа США Кристофера Смита в Кишинев и Тирасполь.

1. Для того, чтобы нас не вводила в заблуждение "низкая должность" Смита, просто напомню, что в феврале 2025 года он совершил незапланированный визит в Минск. По результатам визита из Беларуси были освобождены три политических заключенных, среди которых был гражданин США и двое белорусов, и доставлены в Вильнюс. И с этого начался процесс потепления отношений США с Беларусью.

Відео дня

2. Это второй визит Смита в ПМР. В прошлый раз он посещал Тирасполь полтора года назад, когда в ПМР готовились к съезду депутатов всех уровней, которые должны были реанимировать результаты референдума 2006 года о "независимости и вхождении в Россию".

3. У нас почти незамеченными остаются тектонические сдвиги, которые начались в Молдове после 24.02.2022 года и которые резко ускорились в 2025 году. Если коротко, стоит обратить внимание на следующие моменты:

Молдова практически соскочила с энергетической иглы (перестала покупать российский газ, а электроэнергия с Молдавской ГРЭС составляет не более 20% в энергобалансе страны);

нейтрализовали (частично) двух ключевых игроков — Шора и Плахотнюка. Последний сидит в молдавской тюрьме, а Шор не смог организовать беспорядки во время последних выборов;

подвесили гагаузские элиты (выборы отложены на неопределенный срок, апелляция к Москве больше не работает). Да и вообще элиты почувствовали, что кишиневские силовики могут выполнять сложные аресты, чего до сих пор не было никогда в истории Молдовы;

заявление Майи Санду о возможном объединении с Румынией — это не случайность, а сознательное прощупывание темы;

стоит отдельно обратить внимание на то, что на прошлой неделе в Румынии обнародовано социологическое исследование, согласно которому 56% румын поддерживают объединение. Вполне реально, что эта тема может вернуться в политический дискурс, несмотря на то, что румынские элиты очень скептически смотрят на все эти процессы.

Важно

Россия наращивает силы в Приднестровье и готовит плацдарм для ударов по Одессе, — ISW

4. Но давайте вернемся к Приднестровью, которое является единственным на сегодня рычагом давления на Кишинев. В течение прошлого года Россия сделала несколько важных шагов: прежде всего они запретили "молдавскую" схему поставок газа и тянут газ через венгерскую прокладку с проплатами в ОАЭ. Во-вторых, сейчас очень активизировались процессы по насаждению мифа об "отдельном приднестровском народе" (вспомните народ Донбасса). В-третьих, есть определенные признаки того, что идет работа по поиску замены так называемого президента ПМР Красносельского. Главная причина — "перепуганная" позиция за время войны и неготовность выполнять не задумываясь приказы из Москвы. Хотя не стоит забывать, что новый куратор Приднестровья Кириенко будет пробовать "обрастать" своими кадрами.

5. Пока рано делать окончательные выводы, но совокупность всех этих факторов говорит нам о следующем:

россияне не имеют сейчас других рычагов влияния на Молдову, чем поднятие ставок по Приднестровью. И поэтому сейчас, вполне реально, могут начаться определенные информационные движения по эскалации ситуации;

визит Смита — это явный звоночек, что США как минимум видят эти процессы;

в теории, выборы так называемого президента ПМР должны пройти в декабре 2026 года (официальной даты нет). Мы не можем исключать, что Кремль готовит, как один из вариантов — повторный референдум, по результатам которого, возможно, будет признание ПМР. Точнее, сейчас в Кремле готовятся к шантажу ЕС по этому вопросу.

С военной точки зрения Приднестровье не является для нас сейчас никакой проблемой. Но, похоже, на процессы в Молдове и Приднестровье надо уже смотреть немного шире. Те процессы, которые сейчас являются зачаточными, могут в любой момент начать резко развиваться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно