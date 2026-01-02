Новая роль Буданова: 4 главных вопроса о назначении главы ГУР руководителем ОП

Назначение Буданова руководителем офиса.

4 вопроса, от ответов на которые зависит то, как дальше будут развиваться события.

Кто возглавит ГУР?

Сейчас есть два главных варианта развития событий. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или же человек Буданова. Если Буданов сохранит контроль над ГУР, его новая должность станет явным повышением.

Насколько Буданов имеет право на кадровые изменения?

Месяц назад, как известно, Михаил Федоров попросил серьезный кадровый карт-бланш, когда ему предлагали эту должность. Тогда Зеленский ему отказал. Сейчас мы ждем ответа на вопрос, кого и как сможет сменить Буданов.

Каким будет разделение полномочий с Умеровым?

Это продолжение предыдущего вопроса, особенно с точки зрения того, что на днях Зеленский говорил о возможных изменениях системы ОП в целом. Но при любых обстоятельствах, Умеров играет весомую роль в системе координат Зеленского. При этом Буданов уже имеет свои международные контакты, отдельные от Умерова.

Оставит ли за собой Буданов люфт для собственного политического проекта?

Дело в том, что электораты Зеленского и Буданова довольно сепарированы. И Буданов — единственный, кроме Залужного, кто имеет возможность побеждать Зеленского во втором туре. Для Зеленского крайне важно "связать руки" такому конкуренту. При этом, повторю — эти электораты довольно разные и они не плюсуются в случае выборов.

Ответы на эти вопросы, кроме последнего, мы получаем, как максимум, в течение недели-двух.

