Кто после Кадырова: следует ли ожидать потрясений в Чечне после возможной смерти главы республики

Вероятная смерть Кадырова. Никакого всплеска сепаратизма не будет.

Если действительно у Кадырова отказали почки — в ближайшие дни (недели) будем иметь фамилию нового лидера Чечни. Единственное, что можем точно сказать — сын не сможет быть руководителем республики.

Назначить кого-то из сыновей — нарушить или переписать законодательство. До сих пор Путин всегда старался избегать подобных вещей. В конце концов, если бы он играл в эту игру, мы бы чаще видели детей Кадырова в Кремле. Но Путин явно дистанцировался от подобного решения. Конечно, полностью отбросить такой сценарий нельзя. Но пока он выглядит как маловероятный.

Відео дня

Главные задача Кремля в период транзита — не допустить междоусобиц и обеспечить контролируемый переход власти, которая будет 100% зависимой от Москвы (уровень зависимости от Москвы должен кратно возрасти). А это значит, что с большой долей вероятности новым руководителем станет кто-то из клана Кадырова: либо Даудов, либо Делимханов (возможно, даже оба получат свою часть властного пирога, хотя это неизбежно приведет к конфликту). Даудов — обеспечит сверхжесткую линию по подавлению всех и вся. Делимханов — более комфортен Москве, хотя и не столь жесткий. Но и первый, и второй продолжат линию Кадырова, который держал власть на круговой поруке и ответственности родственников за деяния представителей их клана. Другими словами, ты выступаешь против Кадырова — за это страдают все твои близкие до седьмого колена.

Важно

На фоне слухов о болезни: Кадыров назначил своего сына вице-премьером Чечни

Что касается возможного назначения Алаудинова, то здесь обязательно возникнет конфликт с кланом Кадырова. Алаудинов из другого клана. Хотя он и наиболее лоялен Кремлю. Поэтому его назначение пока выглядит маловероятным.

Но при любых обстоятельствах назначение будет делаться, исходя из главного принципа: не допустить междоусобиц. А потому, если кто-то считает, что смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей по созданию беспорядков в Чечне, тот глубоко ошибается. Пока это почти нереалистично.

Что точно будет происходить — это уменьшение автономности Чечни и фактическая потеря влияния чеченского руководства на Росгвардию и ее чеченские подразделения. К сожалению, ни о каком сепаратизме речь пока не идет. Что-то может измениться только тогда, когда начнется ослабление центра.

Отдельная линия — крышевание, которое обеспечивал Кадыров. После его эпохального поражения в деле Wildberries эта история получила серьезную трещину. Смерть Кадырова, похоже, ограничит криминальные возможности чеченцев в РФ. А это значит, что их место начнут все больше занимать силовики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно