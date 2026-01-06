На фоне слухов о болезни: Кадыров назначил своего сына вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя главы правительства республики.

При этом Кадыров-младший сохранит должность министра спорта, которую занимает сейчас. О назначении сообщает "Кавказ Реалии" ("Радио Свобода").

Кроме Ахмата Кадырова повышение до и.о. вице-премьера региона получил Ахмед Дудаев, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Рамзан Кадыров заявил, что это изменения стали возможными после представления главы правительства Магомеда Даудова. Сам Кадыров назвал это "небольшими кадровыми изменениями".

Отмечается, что всего в правительстве Чечни находится еще несколько родственников Кадырова, а с властью связано около 100 человек. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом. На втором месте по показателю родственников, которые связаны с властью, кремлевский диктатор Владимир Путин, который имеет 26 родственников во власти.

Ахмат Кадыров — что известно

Ахмат Кадыров родился в 2005-м году — сейчас ему 20 лет. В 2022-м 16-летний Ахмат был назначен региональным председателем Российского движения детей и молодежи, то есть взял на себя руководство государственной молодежной политикой в Чечне. Он начал курировать ряд масштабных проектов: строительство школ и детских садов, продвижение бренда Чеченской республики, программу патриотического воспитания.

В СМИ Кадырова-младшего называют возможной будущей заменой для Рамзана Кадырова на посту главы региона.

Напомним, что в конце 2025-го года глава Чечни Рамзан Кадыров не появился в Москве на традиционном заседании Госсовета, на котором присутствовал и Путин, и губернаторы, и представители всех регионов России, кроме одного — Чеченской республики. Оказалось, что он снова попал в больницу.

А в начале декабря 2025-го глава чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев со ссылкой на своих информаторов рассказал, что Кадыров находился под капельницами.

В сентябре Кадыров попытался опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем, заявив о том, что отжимается 50 раз подряд.