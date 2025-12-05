"Сейчас он на капельницах": Рамзан Кадыров не может выйти в прямой эфир из-за состояния здоровья

Резкое ухудшение состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова стало причиной того, что прямую линию об итогах 2025 года с ним переносили уже несколько раз.

На то, что местные СМИ уже несколько недель публикуют похожие анонсы о "масштабной подготовке" к прямой линии, но в них, в отличие от релизов других губернаторов, пока нет даты и времени мероприятия, обратил внимание ресурс "Верстка".

Информация о состоянии здоровья 49-летнего Кадырова засекречена, но источники "Верстки" из близкого окружения политика подтверждают проблемы с самочувствием.

"Слег наш падишах. Надеюсь, и не встанет. Шакалы забегали, но отменять пока не будут ничего, просто переносят [прямую линию]", — сказал один из анонимных собеседников, отметив, что у Кадырова сейчас "обострение".

Глава чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев со ссылкой на своих информаторов, рассказал:

"Сейчас он на капельницах. Ему в последнее время стало резко плохо. Но могу сказать, что они все равно сделают прямую линию, если что-то [непредвиденное] не случится. Медики его подготавливают, просто из-за состояния здоровья отложили".

Чем конкретно болен Кадыров, Янгулбаев точно не знает, поскольку эта информация засекречена. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в 2019 году у него диагностировали некроз поджелудочной железы, а также сообщалось о проблемах с почками.

"Изначально у него были проблемы с желудком, и его личный врач Эльхан Сулейманов одним из лучших онкологов был", — добавил оппозиционер.

В последний раз на публике глава Чечни появлялся на публике в ноябре во время приезда в республику американского бойца UFC Джона Джонса. На видео, которое он опубликовал в соцсети, лицо Кадырова выглядит отекшим, а со своим гостем политик говорит гораздо медленнее и тише, чем обычно.

Тайная болезнь Кадырова и врач из ОАЭ

Еще в марте 2023 года немецкое издание Bild сообщало, что к Кадырову из-за его проблем с почками из Объединенных Арабских Эмиратов вызывали врача Ясима Ибрагима Эль-Шахата, заведующего нефрологическим отделением больницы Бурджиль в Абу-Даби.

По данным сервиса AirNav Radar, с конца ноября по начало декабря личный бизнес-джет Кадырова совершил несколько рейсов в ОАЭ и его пределах. Первый, 27 ноября, состоялся из Грозного в Абу-Даби. А на следующий день самолет прилетел в Дубай, после чего вылетел обратно в Грозный. 29 ноября борт вновь улетел из столицы Чечни в Абу-Даби, а вернулся назад лишь 4 декабря.

Напомним, в августе этого года глава Чечни едва не утонул в Турции. В сентябре Кадыров пытался опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем, заявив о том, что отжимается 50 раз подряд.

Также сообщалось, что Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что его военным нужен только приказ от него для того, чтобы начать войну с Европой в случае "необходимости".