Рамзан Кадыров чуть не утонул в Турции: детали

48-летний глава Чечни и ярый сторонник российского президента Владимра Путина Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха за границей.

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Политик отдыхал в Бодруме, в провинции Мугла (Турция), где поселился в пятизвездочном отеле в районе Кайнар. В полдень он решил искупаться в море, но когда зашел в воду, внезапно начал задыхаться, пишет турецкое издание Ekonomim.

Персонал отеля заметил его состояние и сразу же вызвал медиков и береговую охрану. Последние быстро доставили Кадырова на берег.

После оказания первой помощи на берегу на машине скорой помощи его отправили в частную больницу. Под наблюдением врачей он будет находиться некоторое время, но сейчас чувствует себя хорошо.

Власти уже объявили о начале "тщательного расследования" по факту.

В мае Кадыров говорил, что хочет уйти в отставку. Многие связывают это с ухудшением состояния его здоровья.

Например, "Новая Газета" пишет, что Кадыров из-за болезни с февраля текущего года ночует в частной больнице "Аймед". Эта клиника, оснащенная ультрасовременным диагностическим и медицинским оборудованием, принадлежит жене главы Чечни Медни Кадыровой.

Он также отказался от поездок на машине за пределы Грозного. Поездки по республике и за ее пределы Кадыров совершает на вертолете санитарной авиации чеченского ОМОНа.

По данным СМИ, еще шесть лет назад у него диагностировали некроз поджелудочной железы, летальность при этом заболевании — 80%.

Его рабочая деятельность свелась к публикации постов в соцсетях. Мероприятия, где требуется присутствие главы Чечни, теперь открывает глава правительства Магомед Даудов. Чиновник зачитывает приветственное послание Кадырова.

Фокус уже писал, что Рамзан Кадыров назначил 17-летнего сына Адама куратором МВД Чечни. Кроме этого, Кадыров-младший возглавляет отдел обеспечения безопасности главы Чечни. К моменту назначения на должность ему было 15 лет.

Мы также рассказывали, что Кадыров объявил "кровную месть" трем депутатам в РФ.