Кадыров уходит: глава Чечни просит Путина отправить его в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет уйти в отставку. По данным СМИ, с февраля текущего года он практически ночует в частной больнице "Аймед".

Related video

Чеченского лидера процитировало местное издание "Чечня Сегодня".

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу [у президента РФ Владимира Путина], чтобы меня освободили от должности", — объяснил Кадыров журналистам.

По его словам, у другого главы Чечни будут свои инициативы и видение правления.

"Надеюсь, что мою просьбу поддержат", — добавил Кадыров.

Рамзан Кадыров болен

"Новая Газета" пишет, что Кадыров из-за болезни с февраля текущего года ночует в частной больнице "Аймед" и отказался от поездок на машине за пределы Грозного. Поездки по республике и за ее пределы он совершает на вертолете санитарной авиации чеченского ОМОНа.

По данным СМИ, еще шесть лет назад у него диагностировали некроз поджелудочной железы, летальность при этом заболевании — 80%.

Его рабочая деятельность свелась к публикации постов в соцсетях. Мероприятия, где требуется присутствие главы Чечни, теперь открывает глава правительства Магомед Даудов. Чиновник зачитывает приветственное послание Кадырова.

Напомним, Кадыров приказывал выдворить из Чечни родственников организаторов нападения на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан. Глава республики уверен, что нападавшие "работали на Украину".

Фокус уже писал, что Рамзан Кадыров назначил 17-летнего сына Адама куратором МВД Чечни. Кроме этого, Кадыров-младший возглавляет отдел обеспечения безопасности главы Чечни. К моменту назначения на должность ему было 15 лет.