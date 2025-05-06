Кадиров йде: глава Чечні просить Путіна відправити його у відставку

Глава Чечні Рамзан Кадиров хоче піти у відставку. За даними ЗМІ, з лютого поточного року він практично ночує в приватній лікарні "Аймед".

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Чеченського лідера процитувало місцеве видання "Чечня Сегодня".

"Я теж чув ці чутки. Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу [у президента РФ Володимира Путіна], щоб мене звільнили з посади", — пояснив Кадиров журналістам.

За його словами, в іншого глави Чечні будуть свої ініціативи і бачення правління.

"Сподіваюся, що моє прохання підтримають", — додав Кадиров.

Рамзан Кадиров хворий

"Новая Газета" пише, що Кадиров через хворобу з лютого поточного року ночує в приватній лікарні "Аймед" і відмовився від поїздок на машині за межі Грозного. Поїздки республікою і за її межі він здійснює на вертольоті санітарної авіації чеченського ОМОНу.

За даними ЗМІ, ще шість років тому у нього діагностували некроз підшлункової залози, летальність при цьому захворюванні — 80%.

Його робоча діяльність звелася до публікації постів у соцмережах. Заходи, де потрібна присутність глави Чечні, тепер відкриває глава уряду Магомед Даудов. Чиновник зачитує вітальне послання Кадирова.

Нагадаємо, Кадиров наказував видворити з Чечні родичів організаторів нападу на пост ДПС у місті Ачхой-Мартан. Глава республіки впевнений, що нападники "працювали на Україну".

Фокус уже писав, що Рамзан Кадиров призначив 17-річного сина Адама куратором МВС Чечні. Крім цього, Кадиров-молодший очолює відділ забезпечення безпеки глави Чечні. До моменту призначення на посаду йому було 15 років.