Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина куратором МВС у Чечні

Про те, що підліток-орденоносець Адам Кадиров обійняв важливий пост, було оголошено на нараді 31 березня. Два роки тому він навіть потрапив до книги рекордів РФ, коли його призначили главою охорони свого батька.

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Про це пише видання "Кавказ.Реалії".

Глава МВС Аслан Ірасханов зазначив, що рішення ухвалено за дорученням Рамзана Кадирова. Після представлення колективу МВС Адам Кадиров вручив медалі Героя Чечні восьми співробітникам, які "відзначилися". Крім того, було призначено нового керівника оперативно-розшукової частини власної безпеки відомства — ним став помічник міністра Тимур Мусангузов.

Третій син Рамзана Кадирова, який ще не досяг повноліття, уже обіймає керівні посади в низці силових відомств і військових підрозділах. У листопаді 2023 року він очолив "відділ забезпечення безпеки глави Чеченської Республіки" і потрапив у "Книгу рекордів Росії" як наймолодший начальник відомства. На момент призначення йому було 15 років.

У Адама Кадирова з'явилася нова важлива посада Фото: Пресслужба глави Чечні

Тоді ж його призначили "куратором" сформованого в Чечні батальйону Міноборони РФ, названого на честь Байсангура Беноевського. Після він став куратором батальйону імені Шейха Мансура. У квітні минулого року Рамзан Кадиров призначив свого на той момент 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Кадирову-молодшому почали вручати нагороди і призначати його на високі посади після того, як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого в спалюванні Корану Микиту Журавеля, якого пізніше засудили до трьох із половиною років колонії. Третього жовтня 2024 року Генпрокуратура повідомила про порушення нової кримінальної справи проти Журавеля — за статтею про держзраду.

Також підліток отримав вищі ордени за заслуги перед Татарстаном, Карачаєво-Черкесією і Кабардино-Балкарією.

Примітно, що Адам Кадиров і його брат Елі — обидва одружені з 2024 року. Весілля зіграли потайки. Перший одружився з неповнолітньою родичкою депутата Держдуми Адама Делімханова, а другий — з донькою сенатора Сулеймана Геремеєва.

Діти і родичі Кадирова регулярно призначаються на високі посади. Ще один син Рамзана Кадирова, Ахмат, минулого року обійняв посаду міністра спорту. Дочку Кадирова Хадіжат у лютому 2024 року призначили першим заступником керівника адміністрації глави Чечні. Ще одна його дочка, Хутмат Кадирова, курирує сферу охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відносини між главою Чечні Рамзаном Кадировим і президентом РФ Володимиром Путіним за останні місяці погіршилися. Основною причиною розладу стала здобута Федеральною службою безпеки Росії інформація про неузгоджені з Кремлем перемовини Кадирова з представниками мусульманських монархій Близького Сходу щодо майбутнього його активів і безпеки членів його сім'ї.