Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына куратором МВД по Чечне

О том, что подросток-орденоносец Адам Кадыров занял важный пост, было объявлено на совещании 31 марта. Два года назад он даже попал в книгу рекордов РФ, когда был назначен главой охраны своего отца.

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Об этом пишет издание "Кавказ.Реалии".

Глава МВД Аслан Ирасханов отметил, что решение принято по поручению Рамзана Кадырова. После представления коллективу МВД Адам Кадыров вручил медали Героя Чечни восьми "отличившимся сотрудникам". Кроме того, был назначен новый руководитель оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства – им стал помощник министра Тимур Мусангузов.

Еще не достигший совершеннолетия третий сын Рамзана Кадырова уже занимает руководящие должности в ряде силовых ведомств и военных подразделениях. В ноябре 2023 года он возглавил "отдел обеспечения безопасности главы Чеченской Республики" и попал в "Книгу рекордов России" как самый молодой начальник ведомства. На момент назначения ему было 15 лет.

У Адама Кадырова появилась новая важная должность Фото: Пресс-служба главы Чечни

Тогда же он был назначен "куратором" сформированного в Чечне батальона Минобороны РФ, названного в честь Байсангура Беноевского. После он стал куратором батальона имени Шейха Мансура. В апреле прошлого года Рамзан Кадыров назначил своего на тот момент 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Кадырову-младшему начали вручать награды и назначать его на высокие должности после того, как он избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, которого позднее приговорили к трем с половиной годам колонии. Третьего октября 2024 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении нового уголовного дела против Журавеля — по статье о госизмене.

Также подросток получил высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией.

Примечательно, что Адам Кадыров и его брат Эли – оба женаты с 2024 года. Свадьбы сыграли втайне. Первый женился на несовершеннолетней родственнице депутата Госдумы Адама Делимханова, а второй – на дочери сенатора Сулеймана Геремеева.

Дети и родственники Кадырова регулярно назначаются на высокие посты. Еще один сын Рамзана Кадырова, Ахмат, в прошлом году занял должность министра спорта. Дочь Кадырова Хадижат в феврале 2024 года была назначена первым заместителем руководителя администрации главы Чечни. Еще одна его дочь, Хутмат Кадырова, курирует сферу здравоохранения.

Напомним, ранее стало известно, что отношения между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом РФ Владимиром Путиным за последние месяцы ухудшились. Основной причиной разлада стала добытая Федеральной службой безопасности России информация о несогласованных с Кремлем переговорах Кадырова с представителями мусульманских монархий Ближнего Востока относительно будущего его активов и безопасности членов его семьи.