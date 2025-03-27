Искал защиты для семьи на Ближнем Востоке: Кадыров конфликтует с Кремлем, — СМИ

Инсайдеры из ФСБ сообщили журналистам, что разлад отношений чеченского лидера с кремлевскими властями коснулся и его ближайшего соратника — депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

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Отношения между руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом РФ Владимиром Путиным за последние месяцы ухудшились. Основной причиной разлада стала добытая Федеральной службой безопасности России информация о несогласованных с Кремлем переговорах Кадырова с представителями мусульманских монархий Ближнего Востока относительно будущего его активов и безопасности членов его семьи, пишет интернет-издание "Важные истории" со ссылкой на источники в ФСБ.

Информация расследователям на анонимности предоставил бывший сотрудник ФСБ, специализировавшийся на Северном Кавказе, а его действующий коллега подтвердил данные. Также слова инсайдеров подтвердили чеченские правозащитники и северокавказская журналистка.

Журналисты отмечают, что Кадыров не первый год тяжело болеет. В марте 2023 года СМИ сообщали, что чеченский лидер имеет серьезные проблемы с почками. Несмотря на попытки скрыть свое состояние, он все чаще исчезает из публичного поля на долгое время.

По словам расследователей, руководитель Чечни понимает, что может ждать членов его семьи, если он уйдет. Источники утверждают, что Кадыров ищет гарантий безопасности для своих родных в ближневосточных мусульманских странах. Источники журналистов рассказали, что Кадыров пытался скрыть от Кремля эти переговоры, однако о них сразу узнала ФСБ и доложила Путину.

Отмечается, что 26-летняя дочь Кадырова, Айшат, которая с 2023 года была вице-премьером республики, со времени ухудшения отношений отца с Кремлем ушла с должности и стала владелицей компании "Чеченские минеральные воды" — крупнейшего экспортера Чечни. В конце марта имена Айшат и младшей дочери Кадырова — Табарик — были скрыты из реестра юридических лиц.

Дочь Кадырова Айшат ушла с должности вице-премьера Чечни на фоне конфликта отца с Кремлем Фото: grozny.tv

Конфликт Рамзана Кадырова с Кремлем затронул и его соратника

Также источники журналистов подтвердили информацию о том, что конфликт Кадырова с Кремлем коснулся его ближайшего соратника — депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и руководитель Чечни Рамзан Кадыров Фото: grozny-inform.ru

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ 27 февраля писал, что Делимханов с начала 2025 года наотрез отказывается участвовать в любых "силовых разборках" за любые деньги.

"Избранным, которые напрямую могут обратиться к Делимханову, он заявляет, что "на самом верху" получено строгое указание, чтобы чеченские лидеры и силовики не были вовлечены в какие-либо подобные истории и вообще меньше "светились", — сообщали авторы канала.

РосСМИ сообщали о запрете Кремля на "разборки" с участием чеченцев Фото: Скриншот

О конфликте Кадырова и Делимханова с кремлевскими властями стало известно кавказским правозащитникам, сказала журналистам на условиях анонимности независимая журналистка, работающая на Северном Кавказе.

Представитель чеченского движения "Нийсо" Ансар Дишни сказал расследователям, что Делимханову "действительно дали понять пределы его возможностей". По его словам, недовольство Кремля и российских спецслужб вызвали организованные Делимхановым криминальные схемы с рейдерством и вымогательством, не согласованные с высшим руководством РФ.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего, по его мнению, боится глава Кремля. По его словам, больше всего Путина пугает риск потерять власть из-за беспорядков в стране, а также 72-летний российский диктатор боится умереть.

Президент США Дональд Трамп 25 марта заявил, что понимает, почему Путин затягивает время в вопросе перемирия в российско-украинской войне, потому что сам прибегал к подобной стратегии в бизнесе.