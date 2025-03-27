Шукав захисту для родини на Близькому Сході: Кадиров конфліктує з Кремлем, — ЗМІ

Інсайдери з ФСБ повідомили журналістам, що розлад відносин чеченського лідера з кремлівською владою торкнувся і його найближчого соратника — депутата Держдуми РФ Адама Делімханова.

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Відносини між керівником Чечні Рамзаном Кадировим і президентом РФ Володимиром Путіним за останні місяці погіршилися. Основною причиною розладу стала здобута Федеральною службою безпеки Росії інформація про неузгоджені з Кремлем переговори Кадирова з представниками мусульманських монархій Близького Сходу щодо майбутнього його активів і безпеки членів його родини, пише інтернет-видання "Важные истории" з посиланням на джерела у ФСБ.

Інформація розслідувачам на анонімності надав колишній співробітник ФСБ, що спеціалізувався на Північному Кавказі, а його чинний колега підтвердив дані. Також слова інсайдерів підтвердили чеченські правозахисники та північнокавказька журналістка.

Журналісти зазначають, що Кадиров не перший рік тяжко хворіє. У березні 2023 року ЗМІ повідомляли, що чеченський лідер має серйозні проблеми з нирками. Попри намагання приховати свій стан, він дедалі частіше зникає з публічного поля на довгий час.

За словами розслідувачів, керівник Чечні розуміє, що може чекати на членів його сім'ї, якщо він піде. Джерела стверджують, що Кадиров шукає гарантій безпеки для своїх рідних у близькосхідних мусульманських країнах. Джерела журналістів розповіли, що Кадиров намагався приховати від Кремля ці перемовини, проте про них одразу дізналася ФСБ і доповіла Путіну.

Зазначається, що 26-річна донька Кадирова, Айшат, яка з 2023 року була віцепрем'єркою республіки, з часу погіршення відносин батька з Кремлем пішла з посади та стала власницею компанії "Чеченські мінеральні води" — найбільшого експортера Чечні. Наприкінці березня імена Айшат і молодшої доньки Кадирова — Табарік — були приховані з реєстру юридичних осіб.

Донька Кадирова Айшат пішла з посади віцепрем'єрки Чечні на тлі конфлікту батька з Кремлем Фото: grozny.tv

Конфлікт Рамзана Кадирова з Кремлем торкнувся і його соратника

Також джерела журналістів підтвердили інформацію про те, що конфлікт Кадирова з Кремлем торкнувся його найближчого соратника — депутата Держдуми РФ Адама Делімханова.

Депутат Держдуми РФ Адам Делімханов і керівник Чечні Рамзан Кадиров Фото: grozny-inform.ru

Російський Telegram-канал ВЧК-ОДПУ 27 лютого писав, що Делімханов з початку 2025 року навідріз відмовляється брати участь у будь-яких "силових розбірках" за будь-які гроші.

"Обраним, які безпосередньо можуть звернутися до Делімханова, він заявляє, що "на самому верху" отримана сувора вказівка, щоб чеченські лідери та силовики не були залучені до будь-яких подібних історій і взагалі менше "світилися", — повідомляли автори каналу.

РосЗМІ повідомляли про заборону Кремля на "розбірки" за участі чеченців Фото: Скриншот

Про конфлікт Кадирова і Делімханова з кремлівською владою стало відомо кавказьким правозахисникам, сказала журналістам на умовах анонімності незалежна журналістка, що працює на Північному Кавказі.

Представник чеченського руху "Нійсо" Ансар Дішні сказав розслідувачам, що Делімханову "дійсно дали зрозуміти межі його можливостей". За його словами, невдоволення Кремля і російських спецслужб викликали організовані Делімхановим кримінальні схеми з рейдерством і вимаганням, не узгоджені з вищим керівництвом РФ.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський розповів, чого, на його думку, боїться глава Кремля. За його словами, найбільше Путіна лякає ризик втратити владу через заворушення в країні, а також 72-річний російський диктатор боїться померти.

Президент США Дональд Трамп 25 березня заявив, що розуміє, чому Путін затягує час у питанні перемир'я в російсько-українській війні, бо сам вдавався до подібної стратегії у бізнесі.