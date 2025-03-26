"Путін скоро помре": Зеленський пояснив, чого боїться глава Кремля (відео)

Глава Кремля старший за українського президента, тому краще "ставити" на того, то молодше, заявив Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо страхів президента Росії Володимира Путіна. На думку українського глави держави, страхи Путіна пов'язані з втратою влади та скінченністю життя. Слова Зеленського про Путіна пролунали під час інтерв'ю французьким журналістам, яке транслювалось "Суспільним".

Зеленський про Путіна - коментар про страхив див. з 27 хв. відео

Зеленський відповів на питання журналіста, чого боїться Путін. На його думку, ідеться про дві речі. Перша річ — це страх втратити владу через заворушення в Росії. При цьому очільник Кремля сам доб'ється негативних наслідків для суспільства: погіршиться економіка, беззахисні території тощо. Друга річ пов'язана з віком, оскільки Путін боїться втратити силу і боїться померти. На думку українського президента, коли російського президента не стане, проблеми закінчаться.

"[Все] залежить від його років. Він помре скоро. Це факт і все закінчиться. Тобто [своє] питання [Путін] може закінчити до того, як він, скажімо так, закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться", — сказав він.

Крім того, Зеленський відповів на питання щодо того, яким він бачить майбутнє. Президент пояснив, що майбутнє буде мирним і його діти будуть вільно ходити вулицями і це буде безпечно. Також пролунала порада Європі робити ставку на нього, оскільки він молодий.

"Я точно молодший за Путіна. Ставте на мене. У мене краща перспектива", — підсумував український президент.

Зеленський про Путіна — деталі

Зазначимо, 12 лютого Зеленський ще раз висловився щодо Путіна та смерті російського президента. На думку президента України, він здоровіший за очільника Кремля, оскільки не "хворий" владою та прожив менше років. Також політик заявив, що любить "життя і свободу" і запевнив, що росіяни нападуть на Європу відразу після перемоги над українцями.

В грудні 2024 року Зеленський про Путіна висловився нецензурно. Після того, як глава Кремля повихвалявся ракетою "Орєшнік", президент України назвав його "До***йоб"-ом. Після інциденту у радника президента з комунікацій Дмитра Литвина поцікавились, чи дійсно текст, який з'явився у соцмережі X, відповідав настрою Зеленського. Литвин наголосив, що коротка нецензурна фраза — це дослівна реакція.

Нагадуємо, 4 лютого український глава держави повідомив, на що він готовий піти заради завершення російсько-української війни.