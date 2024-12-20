Буквальні слова: речник Зеленського про нецензурний вислів на адресу Путіна

Щоби з'явився допис із критичним висловом щодо президента РФ, Володимиру Зеленському не довелося вимагати в SMM-ника доступ до офіційних соцмереж, пояснив комунікаційник українського президента.

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Президент України Володимир Зеленський дійсно промовив критичні слова, які з'явились в соцмережі X (Twitter) після заяви президента РФ Володимира Путіна про "цікавий експеримент" із ракетою "Орешник". Про історію появи допису, який знайшов розуміння в українців, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин написав в X.

Громадяни поцікавились у радника з комунікаційних питань, яка історія появи тексту під заявою Путіна про "цікавий експеримент" з ударом "Орешника" по Києву. Одні припускали, що Зеленський вимагав доступ до акаунту в мережі X, щоб самостійно написати фразу з оцінкою слів очільника Кремля. Інші уточнювали, чи була чітка пропозиція опублікувати ті слова. Литвин відповів, що нецензурне висловлювання — це рівно те, що хотів сказати і сказав Зеленський, і дійсно пролунала вказівка про публікацію дослівно такого змісту.

"Це буквально його висловлювання. Коли почув, що той сказав в Москві. Всі підтримали оцінку президента! Виставити разом із відео", — написав комунікаційних в серії дописів зранку 19 грудня.

Зеленський та Путін - коментар Литвина щодо публікації в X Фото: Скриншот Зеленський та Путін - історія появи публікації нецензурним словом Фото: Скриншот

Зеленський та Путін — деталі інциденту

Фокус писав про заяву Путіна під час пресконференції та "спілкування з народом" 19 грудня. Очільник Кремля заявив про "експеримент", який РФ та Захід можуть провести разом. Згідно з ідеєю російського президента, вони спільно оберуть точку в Києві, тоді Україна за вказівкою Заходу оточить цю точку засобами ППО та ПРО, а РФ вдарить ракетою "Орешник". Мета цього експерименту — пересвідчитись, що "Орешник" збити не можливо, чути слова Путіна під час трансляції. Водночас він використав слово "цікаво" у контексті удару ракети по Києву.

Під фрагментом виступу Путіна в мережі X з'явилась коротка реакція президента Зеленського. Президент нагадав росіянину, що поки тому "цікаво", в Україні вмирають люди, і обізвав його нецензурним словом.

Зеленський та Путін - заява про Орешник і про удар по Києву Фото: Скриншот

Зазначимо, після публікації в X Зеленського у мережі з'явилася серія мемів, у якій українці продовжили думку президента. Наприклад, комік Василь Байдак опублікував жартівливий діалог про вивчення української мови, в якому одне з трьох слів було те, яким назвали Путіна. Був також фотомонтаж голови очільника Кремля та фігури експолітика з України Віктора Медведчука, який побував під арештом СБУ.

Нагадуємо, Фокус писав про заяви Зеленського, які пролунали під час пресконференції 19 грудня. Тим часом раніше Путін вже вихвалявся "Орешником", який на швидкості 3 км/с вдарив по Дніпру. Також російський президент висловився щодо того, чи налагодила РФ серійний випуск цього типу ракет.