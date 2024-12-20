Буквальные слова: спикер Зеленского о нецензурном высказывании в адрес Путина

Чтобы появилось сообщение с критическим высказыванием в отношении президента РФ, Владимиру Зеленскому не пришлось требовать у SMM-щика доступ к официальным соцсетям, пояснил коммуникационщик украинского президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский действительно произнес критические слова, которые появились в соцсети X (Twitter) после заявления президента РФ Владимира Путина об "интересном эксперименте" с ракетой "Орешник". Об истории появления сообщения, которое нашло понимание у украинцев, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин написал в X.

Граждане поинтересовались у советника по коммуникационным вопросам, какова история появления текста под заявлением Путина об "интересном эксперименте" с ударом "Орешника" по Киеву. Одни предполагали, что Зеленский требовал доступ к аккаунту в сети X, чтобы самостоятельно написать фразу с оценкой слов главы Кремля. Другие уточняли, было ли четкое предложение опубликовать те слова. Литвин ответил, что нецензурное высказывание — это ровно то, что хотел сказать и сказал Зеленский, и действительно прозвучало указание о публикации дословно такого содержания.

"Это буквально его высказывания. Когда услышал, что тот сказал в Москве. Все поддержали оценку президента! Выставить вместе с видео", — написал коммуникационных в серии сообщений утром 19 декабря.

Зеленский и Путин — комментарий Литвина относительно публикации в X Фото: Скриншот Зеленский и Путин — история появления публикации нецензурным словом Фото: Скриншот

Зеленский и Путин — детали инцидента — детали инцидента

Фокус писал о заявлении Путина во время пресс-конференции и "общения с народом" 19 декабря. Глава Кремля заявил об "эксперименте", который РФ и Запад могут провести вместе. Согласно идее российского президента, они совместно выберут точку в Киеве, тогда Украина по указанию Запада окружит эту точку средствами ПВО и ПРО, а РФ ударит ракетой "Орешник". Цель этого эксперимента — убедиться, что "Орешник" сбить невозможно, слышать слова Путина во время трансляции. При этом он использовал слово "интересно" в контексте удара ракеты по Киеву.

Под фрагментом выступления Путина в сети X появилась короткая реакция президента Зеленского. Президент напомнил россиянину, что пока тому "интересно", в Украине умирают люди, и обозвал его нецензурным словом.

Зеленский и Путин — заявление об Орешнике и об ударе по Киеву Фото: Скриншот

Отметим, после публикации в X Зеленского в сети появилась серия мемов, в которой украинцы продолжили мысль президента. Например, комик Василий Байдак опубликовал шуточный диалог об изучении украинского языка. В диалоге одним из трех слов было то, которым назвали Путина. Был также фотомонтаж головы главы Кремля и фигуры экс-политика из Украины Виктора Медведчука, который побывал под арестом СБУ.

Напоминаем, Фокус писал о заявлениях Зеленского, которые прозвучали во время пресс-конференции 19 декабря. Между тем ранее Путина уже хвастался "Орешником", который на скорости 3 км/с ударил по Днепру. Также российский президент высказался относительно того, наладила ли РФ серийный выпуск этого типа ракет.