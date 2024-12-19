Зеленский сделал нецензурное заявление о Путине и запустил новый тренд в сети (видео)

Глава Кремля предложил провести "высокотехнологичную дуэль" и ради эксперимента ударить новой баллистикой по Киеву. Ответ Владимира Зеленского вдохновил украинцев на творчество.

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Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление лидера РФ Владимира Путина. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 19 декабря.

Политик опубликовал кадры, на которых глава Кремля угрожает ударом новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

В ответ Зеленский отметил последствия такого "эксперимента", назвав лидера страны-агрессора нецензурным словом.

"Люди гибнут, а ему "интересно"... До***йоб", — написал он.

Владимир Зеленский назвал Владимира Путина нецензурным словом Фото: Скриншот

Стоит отметить, что профиль, с которого было опубликовано заявление на двух языках (английском и украинском), верифицирован соцсетью X.

Профиль Владимира Зеленского Фото: Скриншот

Также на заявление Путина отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Старый, сумасшедший кр*тин", — написал он.

Зеленский запустил флеш-моб

Президент нечаянно запустил в соцсети X новый тренд. Пользователи начали распространять хэштег #putindovboyob в поддержку заявления и для осуждения Путина. В соответствующих публикациях можно найти как мемы, так и вполне серьезные слова поддержки в сторону Украины. Не обошел новый тренд и юморист Василий Байдак, придумав другой хэштег.

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Что сказал Путин?

Глава Кремля заверил россиян в том, что "Орешник" нельзя сбить. Он вспомнил о западных экспертах и предложил проверить, действительно ли работа ПВО против новой ракеты неэффективна.

"Пусть они предложат нам и пусть они предложат тем, на Западе и в США, провести некий такой технологический эксперимент. Скажем, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. В любом случае такого не исключаем. Проведем такой эксперимент, такую теологическую дуэль и посмотрим, что получится — интересно", — заявил он.

Зеленский поставил под сомнение адекватность Путина

Во время брифинга 19 декабря президент уже комментировал предложение лидера РФ относительно "экспериментального" удара по столице.

"Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня, есть уже видео, можете посмотреть. Путин говорит, что "мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником", этой новой ракетой, а они пусть поставят противоракетную оборону, ну и посмотрим, что будет". Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", — заявил он.

Напомним, 19 декабря прошла пресс-конференция президента Владимира Зеленского, во время которой он в том числе рассказал и об ультиматуме Кремля. Фокус собрал самое главное с брифинга в одном материале.

В своем новом заявлении 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что готов провести предложенный им "эксперимент" прямо сейчас. Он предложил выбрать в качестве цели любой город и привлечь системы ПВО соседних стран.