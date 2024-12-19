"Будет полезно": Путин предложил ударить "Орешником" по Киеву (видео)

По мнению главы Кремля, удар "Орешником" по Киеву позволит проверить западные системы ПВО и ПРО. Россия, по словам Путина, готова к подобному эксперименту.

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Президент России Владимир Путин снова принялся нахваливать российскую баллистическую ракету средней дальности и заявил, что ее никто и ничто не сможет сбить. Об этом он сказал на своей пресс-конференции.

Путин предложил ударить по Киеву "Орешником" и посмотреть, смогут ли с ней справиться западные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Шансов сбить "Орешник" нет. Если западные эксперты так считают (что "Орешник" можно сбить — ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, сделать высокотехнологичную дуэль ХХI века. Предлагаю Западу эксперимент — указать цель для поражения в Киеве, стянуть туда всю свою ПВО и ПРО, а мы ударим туда "Орешником" и посмотрим, что будет", — сказал он.

Он добавил, что Россия к такому "эксперименту" готова, но сомневается, что к этому готова другая сторона.

"Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американцев", — сказал Путин.

Напомним, что 21 ноября Путин уже рассказывал о "Орешнике", и что современные средства ПВО не способны перехватить такие ракеты, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.

Украина ранее заявила о российской атаке по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, которые не сбивают ЗРК Patriot. Но западный чиновник позже сообщил журналистам, что, видимо, это была баллистическая ракета меньшей дальности.