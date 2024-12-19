"Буде корисно": Путін запропонував вдарити "Орешником" по Києву (відео)

На думку очільника Кремля, удар "Орешником" по Києву дозволить перевірити західні системи ППО та ПРО. Росія, за словами Путіна, готова до подібного експерименту.

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Президент Росії Володимир Путін знову заходився нахвалювати російську балістичну ракету середньої дальності і заявив, що її ніхто і ніщо не зможе збити. Про це він сказав на своїй пресконференції.

Путін запропонував вдарити по Києву "Орешником" і подивитися, чи зможуть з нею впоратися західні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Шансів збити "Орешник" немає. Якщо західні експерти так вважають (що "Орешник" можна збити — ред.), то нехай запропонують нам і тим, хто платить їм на Заході, зробити високотехнологічну дуель ХХI століття. Пропоную Заходу експеримент — вказати ціль для ураження у Києві, стягнути туди всю свою ППО і ПРО, а ми вдаримо туди "Орешником" і подивимося, що буде", — сказав він.

Він додав, що Росія до такого "експерименту" готова, але сумнівається, що до цього готова інша сторона.

"Цікаво. Думаю, що буде корисно і для нас, і для американців", — сказав Путін.

Нагадаємо, що 21 листопада Путін вже розповідав про "Орешник", і що сучасні засоби ППО не здатні перехопити такі ракети, оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду.

Україна раніше заявила про російську атаку по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, які не збивають ЗРК Patriot. Але західний чиновник пізніше повідомив журналістам, що, мабуть, це була балістична ракета меншої дальності.