Зеленський зробив нецензурну заяву про Путіна і запустив новий тренд в мережі (відео)

Очільник Кремля запропонував провести "високотехнологічну дуель" та задля експерименту вдарити новою балістикою по Києву. Відповідь Володимира Зеленського надихнула українців на творчість.

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Президент Володимир Зеленський різко відреагував на заяву лідера РФ Володимира Путіна. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter) від 19 грудня.

Політик опублікував кадри, на яких очільник Кремля погрожує ударом новою балістичною ракетою середньої дальності "Орешник".

У відповідь Зеленський наголосив на наслідках такого "експерименту", назвавши лідера країни-агресорки нецензурним словом.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… До***йоб", — написав він.

Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна нецензурним словом Фото: Скриншот

Варто зазначити, що профіль, з якого була опублікована заява двома мовами (англійською та українською), верифікований соцмережею X.

Профіль Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Також на заяву Путіна відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Старий, божевільний кр*тин", — написав він.

Зеленський запустив флеш-моб

Президент ненавмисно запустив у соцмережі X новий тренд. Користувачі почали поширювати хештег #putindovboyob на підтримку заяви та задля засудження Путіна. У відповідних публікаціях можна знайти як меми, так і цілком серйозні слова підтримки в бік України. Не оминув новий тренд і гуморист Василь Байдак, вигадавши інший хештег.

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Що сказав Путін?

Очільник Кремля запевнив росіян у тому, що "Орешник" не можна збити. Він згадав про західних експертів та запропонував перевірити, чи дійсно робота ППО проти нової ракети неефективна.

"Нехай вони запропонують нам і нехай вони запропонують тим, на Заході й у США, провести деякий такий технологічний експеримент. Скажімо, таку високотехнологічну дуель XXI століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо, в Києві, зосередять туди усі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо туди удар "Орешником". І подивимось, що буде. Ми до такого експерименту готові. В будь-якому разі такого не виключаємо. Проведемо такий експеримент, таку теологічну дуель і подивимось, що вийде — цікаво", — заявив він.

Зеленський поставив під сумнів адекватність Путіна

Під час брифінгу 19 грудня президент вже коментував пропозицію лідера РФ щодо "експериментального" удару по столиці.

"Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогодні, є вже відео, можете подивитись. Путін каже, що "ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешником", цією новою ракетою, а вони нехай поставлять протиракетну оборону, ну і подивимося, що буде". Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", — заявив він.

Нагадаємо, 19 грудня пройшла пресконференція президента Володимира Зеленського, під час якої він в тому числі розповів й про ультиматум Кремля. Фокус зібрав найголовніше з брифінгу в одному матеріалі.

У своїй новій заяві 19 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий провести запропонований ним "експеримент" просто зараз. Він запропонував обрати як ціль будь-яке місто та долучити системи ППО сусідніх країн.