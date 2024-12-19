Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной и компромиссам: Стефанчук ответил

Глава украинского парламента говорит, что Украина готова рассматривать предложения партнеров, но не нуждается в "миротворческих инициативах от других лиц".

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Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что "Россия готова к переговорам и компромиссам". Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге в тот же день ответил на это, что переговоры о мире можно будет начать исключительно с учетом мнения и интересов Украины как жертвы агрессии, сообщают "Українські новини".

Спикер украинского парламента отметил, что его позиция относительно войны остается неизменной. Украина как жертва российской агрессии и одна из стран-соучредителей Организации Объединенных Наций требует возвращения к соблюдению устава ООН, и это отражено в формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, сказал Стефанчук.

"Формула этого возвращения — это формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Мы готовы рассматривать другие инициативы с нашими партнерами. Мы не нуждаемся в других, так называемых, миротворческих инициативах от других лиц, которые пишутся без учета мнения Украины", — ответил председатель ВР на вопрос относительно заявления Путина о компромиссах.

Он добавил, что в формировании подхода к завершению войны и установлению мира решающим должно быть исключительно мнение Украины.

Напомним, во время прямой линии 19 декабря Путин также заявлял, ВС РФ движутся к завершению "СВО" и скоро выбьют ВСУ из Курской области, хотя когда именно это произойдет — не уточнил.

Также президент страны-агрессора предложил ударить "Орешником" по Киеву, чтобы проверить возможности западных систем ПВО и ПРО.