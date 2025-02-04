"Щоб не втрачати людей": Зеленський сказав, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним

Зеленський говорить, що міг би сісти за один стіл із президентом РФ, якби це був єдиний можливий формат переговорів для досягнення миру, проте не перестав би вважати його ворогом.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий сидіти з президентом РФ Володимиром Путіним за переговорним столом, якщо це буде необхідно для завершення війни в України. Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський про готовність до переговорів із Путіним. На відео з 29:30.

Зеленський про переговори з Путіним

Пірс Морган зауважив, що говорив із президентом США Дональдом Трампом про війну в Україні, і той погоджується, що ця ситуація є дуже складною для розв'язання, але він однозначно прагне миру.

Журналіст запитав Зеленського, як би він почувався, сидячи за столом переговорів навпроти Путіна, і чи зміг би це зробити.

"Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо принести мир громадянам України та не втрачати людей, безумовно, ми погодимося на зустріч. Я не буду добрим до нього, я вважаю його ворогом, і, направду, я думаю, що він вважає мене ворогом теж", — відповів президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану також говорив, що Трамп запрошував його на інавгурацію, однак він відмовився, бо такий візит був би недоречним.

Також президент України сказав британському журналістові, що Україні потрібна зброя, яка могла б гарантувати захист від майбутніх нападів РФ в разі укладення миру. Зеленський зазначив, що такою гарантією могла б слугувати ядерна зброя.