Просить ядерну зброю: Зеленський про проблеми з НАТО та гарантії безпеки (відео)

Україні потрібна зброя, якою вона зможе відбити російський ядерний удар або ракетну атаку, пояснив Володимир Зеленський. При цьому політик згадав про НАТО та відновлення ядерного арсеналу.

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Країн Заходу відтягують вступ України до НАТО і цей вступ триватиме ще багато років. Водночас партнери не надають зброю, ракети, які б захистили українців від нових атак РФ. У такому випадку гарантією безпеки України мала б стати ядерна зброя. Про спілкування з західними партнерами та про ядерну зброю президент Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю американському журналісту Пірсу Моргану.

Морган опублікував двохвилинний фрагмент розмови, у якій український президент говори про ядерну зброю. У цьому фрагменті Зеленський визнав, що вступ до НАТО — це нешвидкий процес, який розтягнеться на десятиліття. У цьому контексті він риторично запитав партнерів, як Україні захищатись від зла поки триватиме вступ. На думку політика, у такому випадку варто говорити про ядерну зброю, ракети, які зможуть вберегти українців від ядерної зброї та ракет РФ.

"Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю, чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію", — чути на відео.

Зеленський заявив, що Захід повинен повернути Україну ядерні боєголовки, надати ракетні комплекси, посилити українську армію, відправити західний військовий контингент "у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільної ситуації".

З іншого боку, президент України згадав про заяви Володимира Путіна, який говорив, що почав вторгнення через страх перед НАТО. Зеленський зауважив, що НАТО не в Україні, можна не боятись, але Кремль чомусь не забирає війська.

"Бо має бути логіка. Він вторгся, бо боявся, що ми станемо членами. Гаразд, ми не члени. Забирайся з нашої землі", — сказав він.

Решта інтерв'ю, а також контекст, у якому пролунала фраза президента України, з'явиться на YouTube з 20:00 (Великобританія) / 15:00 (EST) (о 22:00 за Києвом), повідомив Морган.

Зазначимо, восени 2024 року у медіа з'явились публікації про можливе відновлення українського ядерного арсеналу. Зокрема, видання The Times поспілкувались з науковцями, які розповіли, що найменшу боєголовку можна створити протягом кількох місяців. При цьому уряд України запевняв, що нічого у цьому напрямку не робить і не планує робити.

Нагадуємо, 28 січня американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists показав, що стрілки "Годинника Судного дня" все ближче до опівночі.