Ближче до катастрофи, ніж будь-коли: вчені перевели стрілки годинника Судного дня вперед

Науковці перевели стрілку з 90 до 89 секунд до півночі. Таким чином вони попереджають світ про ймовірну ядерну катастрофу, яку наближає, зокрема, війна РФ проти України.

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Вчені оновили годинник Судного дня о 17:00 за Київським часом 28 січня. У 2023 році стрілки перевели вперед одразу на 10 секунд, минулого року лишили на місці, а у 2025-му перевели ще на одну секунду — найближче до катастрофи, ніж будь-коли в історії. Про це пише американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists ("Вісник вчених-атомників").

Вчені перемістили стрілку годинника Судного дня на одну секунду ближче до півночі. На відео з 23:50.

У статті журналу зазначається, що минулого року людство продовжувало наближатися до катастрофи, а національні лідери та суспільства країн не змогли цьому запобігти. Тому вчені-атомники переведенням стрілки годинника Судного дня посилають світові різкий сигнал про наближення до "прірви".

"Отже, тепер ми переводимо годинник Судного дня з 90 секунд на 89 секунд до півночі — це найближче значення, яке коли-небудь було до катастрофи. Ми палко сподіваємось, що лідери визнають екзистенціальну скруту світу та вживуть сміливих дій, щоб зменшити загрози, які становлять ядерна зброя, зміна клімату та потенційне зловживання біологічною наукою та різноманітністю нових технологій", — пояснили науковці.

Годинник Судного дня і війна в Україні

Однією з перших причин, що спонукали перевести стрілку ближче до півночі, учені називають війну в Україні, яка триває вже третій рік.

"Конфлікт може стати ядерним у будь-який момент через необдумане рішення або через випадковість чи прорахунок", — зазначають науковці.

Також загрозу несе ситуація на Близькому Сході, яка може перейти у масштабну війну.

"Країни, які володіють ядерною зброєю, збільшують розмір і роль своїх арсеналів, інвестуючи сотні мільярдів доларів у зброю, здатну знищити цивілізацію. Процес контролю над ядерними озброєннями руйнується, а контакти на високому рівні між ядерними державами є абсолютно неадекватними з огляду на наявну небезпеку", — зазначають учені.

Також серед чинників, що наближують "північ" людства, називають кліматичні зміни, епідемії та пандемії, використання штучного інтелекту у військових цілях. Учені-атомники кажуть, що силу знищити людську цивілізацію мають три держави: Сполучені Штати, Китай і Росія.

"Ці три країни несуть основну відповідальність за те, щоб відірвати світ від краю прірви, і вони зможуть це зробити, якщо їхні лідери серйозно почнуть добросовісні дискусії про глобальні загрози, описані тут. Попри їхні глибокі розбіжності, вони мають зробити цей перший крок без зволікання. Світ залежить від негайних дій. До півночі 89 секунд", — говорять фізики.

Годинник Судного дня: що про нього відомо

Американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists, заснований Альбертом Ейнштейном, Дж. Робертом Оппенгеймером і вченими Чиказького університету, залученими до Манхеттенського проєкту з розробки першої атомної бомби, створив годинник Судного дня у 1947 році. Його циферблат символізує відлік до ядерної катастрофи, що може загрожувати людству та планеті.

Положення стрілки щороку встановлює Рада з науки та безпеки журналу за погодженням із Радою спонсорів, до якої входять дев’ять лауреатів Нобелівської премії. За всю історію годинник переводили 25 разів.

Нагадаємо, 27 січня у Федеральному бюро розслідувань США повідомили про початок навчань із ліквідації наслідків ядерного удару. в Нью-Йорку.

22 січня ЗМІ писали, що Сполучені штати розміщують модернізовані ядерні бомби B61-12 на базах у країнах Європи.