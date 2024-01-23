Через війну в Україні та ядерну загрозу: "Годинник Судного дня" показав 90 секунд до катастрофи

За словами вченої Рейчел Бронсон, таке рішення "не свідчить про те, що світ стабільний", а навпаки має заохотити уряди та громади "діяти терміново".

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Вчені на початку 2024 року вирішили не переводити стрілки символічного "Годинника Судного дня", який встановили ще у 1947 році. До кінця світу, як і раніше, лишається 90 секунд. Про це повідомили у американському журналі Bulletin of the Atomic Scientists ("Вісник вчених-атомників").

У журналі зазначають, що це найближчий час до кінця світу в історії існування годинника.

За словами президентки Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, таке рішення вчених "не свідчить про те, що світ стабільний", а навпаки має заохотити уряди та громади "діяти терміново".

"Вісник" зберігає надію і натхнення з огляду на молоде покоління, яке очолює цей процес", — зазначає Бронсон.

За висновками науковців ради журналу, наближення до кінця світу визначається різноманітними глобальними загрозами, що існують у сучасному світі. Серед яких:

війна Російської Федерації проти України;

погіршення ситуації щодо скорочення ядерних озброєнь;

кліматична криза та офіційне визнання 2023 року — найспекотнішим за всю історію спостережень;

підвищення складності технологій генної інженерії;

драматичний розвиток генеративного штучного інтелекту, який може збільшити дезінформацію та зіпсувати глобальне інформаційне середовище.

"Зловісні тенденції продовжують спрямовувати світ до глобальної катастрофи. Війна в Україні та широка і зростаюча залежність від ядерної зброї збільшують ризик ядерної ескалації. Китай, Росія та Сполучені Штати витрачають величезні кошти на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи небезпеку ядерної війни через помилки або прорахунки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у виданні Daily Star повідомили, що 37-річний "живий Нострадамус" Атос Саломе із Бразилії попередив про "похмуре майбутнє" і про годинник Судного дня, який має бути обнулений у вівторок, 23 січня.