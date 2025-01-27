У Нью-Йорку раптово почали таємні навчання з ліквідації наслідків ядерного удару (відео)

Жителі багатьох районів Нью-Йорка побачать на вулицях військових у захисних костюмах і роботу авіації в небі. Пентагон відпрацює готовність військ до реагування на "ядерний інцидент" у США або за кордоном, повідомило ФБР.

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У Нью-Йорку несподівано почалися великомасштабні навчання з ліквідації наслідків ядерного удару. Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань США.

Брати участь у ядерних навчаннях будуть військові чиновники Пентагону

Тренування не несуть загроз місцевим жителям, не виключена поява на вулицях військовослужбовців у захисних костюмах і робота авіації в небі. Основні райони навчань — територія від аеропорту Олбані до бази ВПС Національної гвардії у Страттоні та північні регіони округу Саратога, уточнила спецслужба.

У ФБР уточнили, що маневри дадуть змогу відпрацювати і поліпшити готовність військ до реагування в разі "ядерного інциденту" у США або за кордоном. Учасники будуть одягнені в засоби індивідуального захисту для імітації реальних умов.

Участь у ядерних навчаннях братимуть військові чиновники Пентагону, Національного управління ядерної безпеки, ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки США.

Заходи проводить уряд США регулярно двічі на рік, аналогічні навчання проводили в різних регіонах Штатів із 2012 року. Навчання мають "делікатний" характер, тому всі подробиці будуть закриті від громадськості та ЗМІ.

Нагадаємо, армія США нещодавно розпочала розміщення в Європі модернізованих ядерних бомб B61-12. Цей захід має зміцнити потенціал стратегічного стримування НАТО.

Служба безпеки України з'ясувала, що в Дніпропетровській області одне з підприємств допомагало Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї. Уже після початку великої війни представники заводу відправили у РФ велику партію профілю з нержавіючої сталі.