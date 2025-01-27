В Нью-Йорке внезапно начали тайные учения по ликвидации последствий ядерного удара (видео)

Жители многих районов Нью-Йорка увидят на улицах военных в защитных костюмах и работу авиации в небе. Пентагон отработает готовность войск к реагированию на "ядерный инцидент" в США или за рубежом, сообщило ФБР.

Related video

В Нью-Йорке неожиданно начались крупномасштабные учения по ликвидации последствий ядерного удара. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований США.

Участвовать в ядерных учениях будут военные чиновники Пентагона

Тренировки не неcут угроз местным жителям, не исключено появление на улицах военнослужащих в защитных костюмах и работа авиации в небе. Основные районы учений — территория от аэропорта Олбани до базы ВВС Национальной гвардии в Страттоне и северные регионы округа Саратога, уточнила спецслужба.

В ФБР уточнили, что маневры позволят отработать и улучшить готовность войск к реагированию при "ядерном инциденте" в США или за рубежом. Участники будут одеты в средства индивидуальной защиты для имитации реальных условий.

Участвовать в ядерных учениях будут военные чиновники Пентагона, Национального управление ядерной безопасности, ФБР и Министерства внутренней безопасности США.

Мероприятия проводит правительство США регулярно два раза в год, аналогичные учения проводили в различных регионах Штатов с 2012 года. Учения носят "деликатный" характер, поэтому все подробности будут закрыты от общественности и СМИ.

Напомним, армия США недавно приступила к размещению в Европе модернизированных ядерных бомб B61-12. Данная мера должна укрепить потенциал стратегического сдерживания НАТО.

Служба безопасности Украины выяснила, что в Днепропетровской области одно из предприятий помогало России строить лаборатории для разработки ядерного оружия. Уже после начала большой войны представители завода отправили в РФ крупную партию профиля из нержавеющей стали.